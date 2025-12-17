Al Monte-Carlo Film Festival de la Comédie Simona Jakstaite e Christopher Aleo hanno catalizzato l’attenzione di pubblico e fotografi con la loro presenza elegante e perfettamente calibrata.

Lei, ex modella e oggi imprenditrice e creative director del gruppo iSwiss. Lui, banchiere svizzero fuori dagli schemi e fondatore dello stesso gruppo. Simona Jakstaite ha indossato un abito essenziale e sofisticato, in grado di valorizzare la sua figura con discrezione.

Christopher Aleo ha confermato il suo profilo di imprenditore visionario. Fondatore del gruppo iSwiss, ha fatto della contaminazione tra finanza, moda e cinema la cifra distintiva del suo percorso.

«Sostenere la cultura significa investire nel futuro – ha spiegato – Grazie alla divisione iSwiss Media siamo oggi in grado di affiancare produttori e progetti con potenziale internazionale, contribuendo non solo dal punto di vista finanziario, ma anche creativo».