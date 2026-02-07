I segreti della Regina delle Dolomiti, i luoghi più iconici tra storici anniversari e novità

La neve che scricchiola sotto gli scarponi e il riverbero del sole sulle Tofane: Cortina d’Ampezzo mai così vibrante è pronta per il palcoscenico olimpico. La Regina delle Dolomiti sta vivendo una metamorfosi affascinante che mescola il prestigio della tradizione secolare con una nuova ondata di lusso contemporaneo e internazionale.

Il fascino di altri tempi

Passeggiando lungo il Corso Italia, l’essenza della città si avverte distintamente tra le mura dello storico Hotel de la Poste, rifugio prediletto da Ernest Hemingway. Questo luogo conserva intatto il fascino del Novecento e rimane il salotto d’elezione per chi desidera respirare l’autentica atmosfera ampezzana tra un aperitivo e una chiacchierata mondana. Poco distante, l’Hotel Ancora celebra quest’anno i suoi primi due secoli di storia con una veste completamente rinnovata che promette di stupire anche i frequentatori più assidui.

Per rompere gli schemi

Le tendenze del momento trovano però casa anche in luoghi decisamente più dinamici e pop, come il coloratissimo Zelda Champagne & Cocktail Club presso l’Hotel Ambra. Questo spazio è diventato rapidamente il punto di riferimento per chi cerca un mixology bar eclettico capace di rompere gli schemi della classica baita montana. Chi invece preferisce dominare la valle con lo sguardo deve assolutamente salire verso The Roof, la recentissima terrazza panoramica situata in cima all’iconica Cooperativa di Cortina.

L’eccellenza gastronomica

Secondo i suggerimenti di Veneto Secrets, la guida essenziale per il turismo esperienziale, il viaggio nel gusto prosegue verso l’eccellenza gastronomica firmata Alajmo Cortina o la cucina stellata del San Brite. Per chi cerca un contatto primordiale con la natura, El Brite de Larieto e la Malga Rin Bianco offrono sapori genuini in contesti scenografici davvero unici. Gli amanti del benessere possono invece rifugiarsi nelle spa d’avanguardia del Faloria Mountain Resort o del Rosapetra, dove il relax incontra il design più ricercato.

Vita notturna

La vita notturna e il soggiorno di classe passano inevitabilmente per il Grand Hotel Savoia e il moderno Hotel de Len, senza dimenticare il fascino discreto del Dolomiti Lodge Alverà. Ogni angolo della valle, dal Ristorante Da Aurelio fino alla raffinata Bottega Veneta delle Arti, contribuisce a creare un mosaico di esperienze indimenticabili per ogni visitatore. Cortina, una destinazione capace di rinnovarsi pur restando fedele alla propria anima leggendaria e profondamente aristocratica.

Dario Lessa

