Valerio e Sarah dopo Temptation Island stanno ancora insieme o hanno preso due strade distinte? C’è chi sogna un avvicinamento tra il ragazzo e la single Arianna, ma come sarà andata? Uno spoiler potrebbe rivelarci l’inaspettato finale!

Temptation Island, lo spoiler su Valerio e Sarah

Tra le coppie che più hanno acceso la curiosità dei telespettatori di Temptation Island 2025, quella formata da Valerio e Sarah è senza dubbio una delle più chiacchierate. I due si sono messi alla prova nel programma delle tentazioni con l’obiettivo di capire se, dopo cinque anni di relazione (e tanta gelosia da parte di lei), avesse ancora senso restare insieme. Ma cosa sarà successo? Una segnalazione potrebbe rivelare tutto. Ma andiamo per ordine.

Durante l’esperienza a Temptation Island, entrambi si sono fatti coinvolgere nel voler conoscere i tentatori: Sarah ha approfondito il rapporto con Salvatore, mentre Valerio si è avvicinato molto ad Arianna. Un’intesa quella tra questi ultimi che non è passata inosservata. Sui social ci sono diversi commenti degli utenti che sperano in una nuova coppia, colpiti dalla loro spontaneità.

Ma com’è andata a finire davvero tra Valerio e Sarah di Temptation Island? Secondo quanto riportato dalle talpine de Il Vicolo delle News, pare che – nonostante tutto – Valerio e Sarah siano ancora insieme. Dalle indiscrezioni raccolte da chi li avrebbe visti sul posto di lavoro dopo le registrazioni, indicano che i due in realtà non si sarebbero lasciati.

Dunque niente da fare per chi sperava in un colpo di scena e nella nuova coppia tra Valerio e Arianna. Magari lui a Temptation Island si è avvicinato alla single a seguito delle vecchie incomprensioni con Sarah, così come alcuni presunti messaggi tra lei e altri ragazzi? Per ora è difficile da dire e dobbiamo attendere le prossime puntate per scoprirlo!

Gli ultimi tre appuntamenti di Temptation Island ricordiamo che andranno in onda martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio su Canale 5. Una maratona che ci riserverà grossissime sorprese!