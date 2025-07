Dopo la nota ufficiale dell’avvocato di Raoul Bova sui recenti gossip, l’ex Rocío Muñoz Morales ha smentito tutto. Mediante il suo legale l’attrice ha fatto sapere: “Vivevamo ancora insieme”.

Raoul Bova, l’ex Rocío smentisce tramite avvocato

La separazione tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales continua a far discutere. Specie dopo l’intervento dell’attrice mediante il suo legale a Il Corriere della Sera, come si apprende in queste ore.

La diffusione da parte di Fabrizio Corona a Falsissimo di alcune presunte chat e audio che Raoul Bova avrebbe inviato ad altre donne ha generato una forte polemica. E, secondo quanto si legge sul quotidiano, pare abbiano provocato una reazione in Rocío Muñoz Morales.

A pochi giorni di distanza dall’accaduto l’avvocato di Raoul Bova con una nota ufficiale era intervenuto. Aveva spiegato che la coppia era separata da tempo dopo 12 anni insieme.

Ed è proprio a questo punto che Rocío si è sentita profondamente scossa. Attraverso il suo avvocato, Antonio Conte (lo stesso che ha assistito Francesco Totti nella separazione da Ilary Blasi), ha fatto sapere che le cose non starebbero affatto come sono state raccontate. Lei e Raoul Bova pare non fossero separati, ma vivevano fino a pochi giorni fa nella loro casa a Roma. Non erano sposati, ma “more uxorio”, come si dice in ambito legale.

Secondo quanto riferito dall’avvocato le cose sarebbero andate in modo differente. Rocío Muñoz Morales sarebbe rimasta stupita, addolorata e indignata per quanto accaduto tra lei e Raoul Bova. Per ora ha preferito non esporsi pubblicamente e deciso di far intervenire il suo legale:

«La signora Rocío Muñoz Morales, che mi ha conferito incarico di tutelarla in ogni sede, nega con fermezza quanto affermato dal signor Bova tramite il proprio avvocato. È assolutamente falso che vi sia una separazione di fatto, risalente addirittura a molto tempo prima, così come è falso che esista un qualsiasi tipo di accordo.

La mia assistita ha appreso, come tutti, dai media quanto accaduto nelle ultime ore riguardo alla vicenda che vede coinvolto il signor Raoul Bova. La signora Rocío Muñoz Morales è rimasta senza parole e ora ha un solo desiderio: proteggere le sue bambine da questo clamore improvviso e doloroso».

Questa per ora la presa di posizione dell’attrice dopo i recenti accadimenti con Raoul Bova, che al momento non ha commentato. Novella2000.it si rende disponibile per qualsiasi chiarimento o rettifica.