Un ex volto di Temptation Island si è schierato dalla parte di Antonio e ha attaccato il single Francesco: “Pessimo attore, un po’ di dignità, vuole il trono di Uomini e Donne a settembre”.

Temptation Island, ex volto attacca Francesco

L’ultima puntata di Temptation Island andata in onda giovedì (ci aspettano ancora tre appuntamenti) ci ha riservato la clamorosa corsa di Antonio dopo la visione delle immagini della sua fidanzata Valentina insieme al single Francesco. Momento questo che è diventato virale e trovato anche il commento di chi la fuga dal villaggio la conosce bene come Ciro Petrone.

Il tentatore, tifoso del Napoli e modello della campagna delle maglie dall’allenamento della squadra, ha promesso alla ragazza di portarla a vedere insieme una partita del club al Maradona. Frase questa che ha fatto infuriare e non poco Antonio, tanto da spingerlo a scappare e cercare la sua fidanzata Valentina. La corsa è andata a vuoto e Ciro Petrone, che già lo aveva fatto anni prima, su TikTok ha commentato il tutto.

Stavolta però, a differenza delle critiche riservate a Marco, l’ex volto di Temptation Island ha preso le difese del partenopeo. Ha spiegato non solo delle risate che Antonio ci ha riservato, ma ha anche spezzato una lancia a suo favore. Stando a quanto raccontato i concorrenti non sanno dove si trova l’altro villaggio e quindi una volta che si comincia a correre, non si sa dove andare, così come accaduto in puntata.

Dopo le parole al miele per Antonio, Ciro Petrone è andato a gamba tesa nei confronti del tentatore Francesco. Verso il single di Temptation Island ha riservato diverse stoccate:

“Caro Francesco, da napoletano a napoletano: sei un pessimo attore”, ha esordito. Poi ha svelato il motivo di queste sue parole, spiegando che sebbene accetti il ruolo di tentatori e tentatrici “un po’ di dignità, un po’ di umanità e un po’ d’amor proprio”, a detta sua non guasterebbe.

“Fallo, ma con una ragazza che ti piace! Se non ti piace non farlo. La gente pensa male. Francesco è il ragazzo che corteggiava Martina a Uomini e Donne e ora sta a Temptation perché a settembre vuole essere sul trono. È normale, perché si vede, è troppo palese a tutti che a te Valentina non ti piace!“, ha concluso l’ex protagonista di Temptation Island.

Vedremo se Francesco, finito il programma, deciderà di rispondere a queste frecciate.