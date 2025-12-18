Viaggio tra i nuovi codici social degli adolescenti dove il silenzio e i numeri diventano una forma di identità

Se provate a googlare il termine six seven la schermata del monitor si metterà a ondeggiare a destra e a sinistra. Tutto è collegato a una tendenza della Gen Z che si è diffusa a macchia d’olio. Il panorama digitale dei giovanissimi assomiglia sempre più a un oceano di messaggi cifrati dove la comprensione immediata conta molto meno dell’appartenenza a una cerchia esclusiva. Tra i corridoi virtuali di TikTok e le chat frenetiche di Instagram sta circolando con insistenza l’espressione six seven, un codice numerico che sembra sfidare ogni logica linguistica tradizionale. Mentre i genitori cercano disperatamente una traduzione letterale sul web, la realtà si rivela decisamente più complessa perché questo trend non nasce per veicolare un concetto specifico.

Il linguaggio della Gen Z

Di questo fenomeno ce ne parla Paolo Piffer, educatore specializzato nella devianza giovanile: «In un’epoca dove il “desiderio” è sostituito dal “godimento” immediato e quantificabile, l’uomo viene ridotto a un oggetto con prestazioni tecniche certificate (altezza, denaro, muscoli). Questo trend segnala il trionfo del feticismo del numero. L’incontro con l’Altro scompare dietro una lista di requisiti narcisistici che negano l’amore come evento imprevedibile. In questo modo» prosegue Piffer «l’umano viene svuotato della sua singolarità per diventare un prodotto da catalogo, una maschera di perfezione che nasconde l’incapacità moderna di abitare la propria mancanza e la propria fragilità».

Six seven diviene una vibrazione collettiva che gli adolescenti utilizzano come un segnale radar per confermare la propria presenza all’interno di un flusso costante. Alcuni insider del mondo social suggeriscono che il termine possa indicare uno stato d’animo altalenante, una sorta di “così così” che evita l’impegno di una risposta emotiva profonda. Altre volte il suono si trasforma in un semplice intercalare ritmico che serve a riempire i vuoti di una conversazione senza dover necessariamente esporsi troppo.

La maglietta con i numeri Six Seven

Proprio questa natura sfuggente rappresenta il cuore del successo virale poiché permette ai ragazzi di comunicare in modo protetto pur restando visibili ai propri coetanei. Molti osservatori di costume notano come la Gen Z stia sviluppando una grammatica del vuoto dove l’assenza di un significato rigido diventa lo strumento perfetto per la libertà espressiva. Non dobbiamo cercare una definizione da dizionario per il six seven perché la sua forza risiede proprio nella capacità di essere tutto e niente contemporaneamente.

Un codice senza senso

In un’epoca dominata dalla sovraesposizione e dal giudizio costante, rifugiarsi in un codice senza senso diventa un atto di resistenza silenziosa contro le aspettative degli adulti. I giovani dicono chiaramente di essere presenti nel mondo digitale ma scelgono di non rivelare i propri pensieri più intimi attraverso parole che chiunque potrebbe decifrare. Il fascino di questi trend risiede nel mistero che li avvolge e nella velocità con cui verranno sostituiti da nuovi enigmi ancora più indecifrabili.

Rimanere in superficie è spesso una scelta consapevole per navigare le incertezze di un’età che non sempre trova le parole giuste per descrivere il proprio disorientamento. Il six seven non è dunque un errore di comunicazione ma il manifesto di una generazione che rivendica il diritto di esistere senza dover sempre fornire spiegazioni.

Dario Lessa