Alcuni fan hanno pizzicato Cosmary Fasanelli in vacanza in Sicilia insieme al collega di Amici 21 Nunzio Stancampiano. Flirt in corso o solo amicizia?

Flirt tra Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano?

Un Ferragosto per nulla tranquillo tra gli utenti di Twitter, fan di Alex Wyse e Cosmary Fasanelli. Sulla piattaforma social come si direbbe in gergo giovanile si è scatenato un bel “drama”. Secondo quanto emerso da alcuni utenti dopo la rottura tra il cantante e la ballerina, un ex protagonista della scuola di Amici si sarebbe avvicinato a quest’ultima. Di chi si tratta? In base alle segnalazioni del web si parla di Nunzio Stancampiano.

Un pettegolezzo che va avanti già dal mese di luglio, quando era emerso da un filmato sui social. Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano in quell’occasione sono parsi molto complici e tra loro si notava un certo feeling. C’è chi l’ha interpretato come un qualcosa di più di una semplice amicizia e chi, invece, non ci ha visto nulla di eclatante. D’altronde l’amicizia tra una donna e un uomo esiste e non necessariamente devono esserci secondi fini.

A distanza di un mese, però, se ne torna a parlare. Secondo quanto si evince dai vari tweet spuntati fuori in queste ore, Cosmary Fasanelli sarebbe stata avvistata (in perfetto stile Gossip Girl) in compagnia di Nunzio Stancampiano in Sicilia, terra di origine del ballerino.

Si a quanto pare sono in Sicilia insieme — Lola❤️‍🔥~ Sofia Carson stan account (@Logorr0ica93) August 15, 2022

Ma non solo. A spuntare sono anche alcune immagini (CLICCANDO QUI) che mostrano appunto Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano insieme nello stesso hotel fare foto insieme ad alcune fan. Qualcuno non ha apprezzato a pieno il gesto della ballerina, la quale secondo i più avrebbe dovuto attendere un po’ di tempo dopo la fine della storia con Alex Wyse. C’è anche chi, però, prende e le sue difese e sostiene che è giusto si rifaccia una vita nel modo miglior modo in cui crede.

Su Twitter si avanzano varie ipotesi sul web, mentre i diretti interessati Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano non si sono espressi a riguardo. Decideranno di parlarne? Al momento ciò che possiamo dire è che si tratta di gossip e non vi è certezza alcuna. Dunque trarre conclusioni sarebbe del tutto affrettato.

Novella 2000 © riproduzione riservata.