Costanza Di Stefano accusa l’ex Manuel Bortuzzo: “Mi ha illusa e poi è sparito”
Costanza, l’ex fiamma del nuotatore racconta la sua verità: dalla storia segreta al viaggio alle Seychelles con fotografa al seguito
La delusione di Costanza
Costanza Di Stefano rompe il silenzio in un’intervista a Fanpage, raccontando la fine della sua relazione con Manuel Bortuzzo. Oggi si dice amareggiata e delusa: si sente illusa, poi lasciata senza una spiegazione.
Una storia iniziata online
Il primo contatto nasce da un video su TikTok. Dopo la fine della sua precedente relazione, Costanza inizia a frequentare Manuel nell’ottobre 2024, raggiungendolo ogni weekend a Roma mentre lei studia a Firenze.
La relazione segreta
Per mesi la storia viene tenuta nascosta: niente uscite pubbliche, niente foto, nessuna traccia sui social. Solo a dicembre 2024 arriva l’ufficializzazione.
Il viaggio alle Seychelles e i dubbi
Manuel organizza un viaggio romantico alle Seychelles, persino aiutandola a ottenere il passaporto in un giorno. Ma all’ultimo le rivela che partirà con loro una fotografa incaricata di realizzare scatti per un settimanale. Una scelta che fa nascere in Costanza molti dubbi sulle vere intenzioni del nuotatore.
Lo strappo finale
Dopo un ultimo saluto alla stazione, racconta Costanza, Manuel sarebbe sparito senza più contattarla. Nessun messaggio, nessuna spiegazione. Solo silenzio. Da qui nasce la sua delusione, ora raccontata pubblicamente.