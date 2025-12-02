La showgirl vola a Miami dal figlio e lo porta nei Caraibi per un viaggio indimenticabile mamma-figlio

Un compleanno dall’altra parte del mondo

Per celebrare i 17 anni del figlio Aron, Aida Yespica ha fatto le valigie e ha attraversato l’oceano. La showgirl ha raggiunto il ragazzo a Miami, dove vive con il padre Matteo Ferrari, per poi volare insieme a lui in una meravigliosa isola delle Bahamas. Un modo speciale per festeggiare una tappa importante della sua crescita.

Una mamma felice accanto al suo quasi maggiorenne

Nei video e nelle foto condivisi sui social, Aida appare raggiante accanto ad Aron, nato il 27 novembre 2008. Nonostante la distanza e gli impegni, il loro legame resta fortissimo. Ogni volta che può, la showgirl si prende del tempo per stare con lui e creare nuovi ricordi, lasciandosi alle spalle la quotidianità per un po’ di serenità tropicale.

Un compleanno tra dolci, sorrisi e mare turchese

Per il giorno della festa, Aida ha portato in tavola un dolce dedicato al figlio, celebrando insieme un momento che per lei ha un valore profondo. Tra spiagge bianche, mare caldo e tanta complicità, il viaggio diventa un’occasione preziosa per vivere appieno i loro attimi insieme.

La dedica social che commuove i fan

Sul suo profilo, Aida ha condiviso un messaggio d’amore per Aron, raccontando quanto quei giorni siano stati speciali: “Questo viaggio insieme, i nostri momenti, il tuo compleanno… Ogni attimo con te mi ricorda quanto sia magico passare il tempo con la persona che dà senso a tutto. Stare qui, in questo posto speciale, con te, la mia gioia più grande.. è la serenità che cercavo. Auguri, amore mio. Grazie per essere la parte più bella della mia vita”.