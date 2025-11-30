La giornalista è stata bloccata per quasi un’ora all’interno di un negozio halal mentre realizzava un servizio. Le sarebbero state…

La giornalista è stata bloccata per quasi un’ora all’interno di un negozio halal mentre realizzava un servizio. Le sarebbero state cancellate dal suo smartphone. Denuncia presentata alle autorità francesi

Un servizio in Francia che si trasforma in un momento di tensione

Era mercoledì 26 novembre quando Costanza Tosi, inviata di “Fuori dal Coro”, è arrivata a Roubaix, cittadina del nord della Francia nota per l’ampia presenza di comunità musulmane. Il suo obiettivo era documentare da vicino la diffusione delle macellerie halal nella zona, seguendo la linea investigativa del programma.

L’ingresso nella macelleria e l’intervista che non va come previsto

Secondo quanto riferito dalla stessa giornalista, una volta entrata in una macelleria halal per raccogliere testimonianze e informazioni, la situazione è rapidamente degenerata. Tosi avrebbe tentato di rivolgere alcune domande ai proprietari, ma le sue parole non avrebbero trovato disponibilità dall’altra parte.

Il cellulare strappato di mano e le immagini eliminate

Il momento più critico sarebbe arrivato quando uno dei presenti le avrebbe sottratto il cellulare, prendendo la decisione di cancellare autonomamente i video registrati. Da qui, l’inviata avrebbe vissuto circa un’ora di forte tensione, sentendosi impossibilitata a lasciare il negozio e costretta a una lunga discussione per riottenere il dispositivo e poter uscire.

La liberazione dopo il confronto e la denuncia alle autorità

Soltanto dopo un acceso confronto, Costanza Tosi sarebbe riuscita a lasciare la macelleria. Il giorno successivo, giovedì 27 novembre, ha presentato denuncia alle autorità locali, riportando quanto accaduto durante il servizio.

Il caso a “Fuori dal Coro”

L’episodio verrà raccontato nel dettaglio da Mario Giordano nel nuovo appuntamento di “Fuori dal Coro”, in onda, stasera, domenica 30 novembre in prima serata su Retequattro.