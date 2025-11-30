Dal 1° dicembre 2025, Mediaset ha scelto di stravolgere il palinsesto con il raddoppio di La forza di una donna, che avrà due episodi al giorno. Ma assisteremo alla cancellazione della striscia pomeridiana del Grande Fratello.

La forza di una donna raddoppia su Canale 5

A partire dal 1° dicembre 2025, Mediaset introduce importanti modifiche al suo palinsesto, con una serie di novità che coinvolgeranno soprattutto il pomeriggio di Canale 5. La soap opera turca La forza di una donna, che ha già riscosso un enorme successo, raddoppierà la sua presenza in tv, andando in onda con due episodi al giorno. Una novità che sicuramente piacerà ai fan della serie, che potranno seguire le vicende di Bahar e Sarp anche nel tardo pomeriggio, tra le 18:20 e le 18:45.

Il GF sparisce dal daytime del pomeriggio

Ma la novità più importante riguarda il Grande Fratello. La famosa striscia quotidiana, che precede il programma di Gianluigi Nuzzi, Dentro la Notizia, verrà cancellata dalla programmazione pomeridiana, proprio al termine della sua messa in onda alle 18:25.

Questo cambiamento si inserisce in una strategia studiata per dare una spinta agli ascolti di Mediaset durante il pomeriggio, con l’intento di rafforzare la fascia oraria che fa da traino ai quiz serali come Avanti un altro e Caduta Libera.

La strategia di Canale 5

L’idea di raddoppiare La forza di una donna sembra essere una mossa vincente, dato il crescente successo della soap opera, che ha registrato ottimi ascolti con una media che sfiora i 2 milioni di spettatori al giorno e un share superiore al 26%. Non solo: con questo cambiamento, Mediaset mira a consolidare il proprio pubblico in una fascia pomeridiana molto competitiva.

Nel frattempo, Dentro la Notizia, che ha fatto parte della programmazione di Canale 5 per anni, subirà un ridimensionamento. La trasmissione di Gianluigi Nuzzi, che tratta di attualità, politica e fatti di cronaca, perderà spazio a favore di La forza di una donna.

Un altro cambiamento significativo riguarda la fascia del Grande Fratello, che come detto non andrà più in onda alle 18:30, ma rimarrà al suo consueto appuntamento delle 13:40 e serale.

Mediaset continua a studiare la giusta strategia per conquistare maggior pubblico possibile.

