Per ridurre il rischio di melanoma ci sono molti consigli da seguire, anche su come utilizzare la crema solare in modo corretto. Molte persone commettono un errore che andrebbe evitato.

Crema solare e melanoma: l’errore da evitare

La Fondazione Melanoma, come riportato da Il Fatto Quotidiano, ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione dal titolo “Vestiti di Prevenzione”. Lo scopo è quello di scardinare i falsi miti sull’esposizione solare e promuovere, come primo dispositivo di protezione, l’abbigliamento. “Non è solo questione di giornate calde e soleggiate: i raggi UV possono essere forti a sufficienza per danneggiare la pelle da metà marzo a metà ottobre, anche quando il cielo è nuvoloso o il clima è fresco” ha dichiarato Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma Onlus, sottolineando quanto sia importante seguire alcuni consigli per un’esposizione al sole corretta. Il modo in cui le persone scelgono di vestirsi è fondamentale per la protezione della pelle.

I ricercatori della McGill University, inoltre, hanno messo in guardia contro il pericoloso “paradosso della crema solare“, fenomeno per cui l’uso delle creme porterebbe a un falso senso di sicurezza che spinge le persone a esporsi maggiormente al sole. Diversi studi hanno svelato che l’uso della crema a volte aumenta il rischio di melanoma perché le persone si sentono protette e tendono a esporsi al sole in modo pericoloso e sbagliato. Le creme solari devono essere utilizzate in modo corretto e costante. Bisogna prestare attenzione ad applicarne una quantità sufficiente per evitare che la pelle rimanga esposta ai raggi UV. L’abbigliamento, invece, protegge di più, non va via con il sudore o l’acqua del mare e protegge costantemente la pelle.

Esposizione corretta al sole: consigli utili

La Fondazione Melanoma, su Il Fatto Quotidiano, ha elencato alcuni consigli utili per un’esposizione corretta al sole. Prima di tutto è importante “coprire senza soffocare”, quindi scegliere dei tessuti leggeri, come il lino o il cotone leggero. Le braccia e le gambe vanno coperte con tessuti naturali, che permettono alla pelle di traspirare meglio ed evitano le scottature. Un altro consiglio utile è quello di usare colori scuri o vivaci, in grado di assorbire i raggi UV molto meglio rispetto al bianco o alle tonalità pastello.

Per quanto riguarda la zona degli occhi il consiglio è di scegliere occhiali da sole con lenti coprenti e montatura avvolgente per evitare che il sole possa insinuarsi dai lati. Un altro consiglio è quello di usare cappelli a testa larga per proteggere le zone delle orecchie, del cuoio capelluto e della nuca. L’ultimo consiglio è di cercare vestiti con etichetta UPF (Ultraviolet Protection Factor), in grado di proteggere la pelle dai raggi UV.