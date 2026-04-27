Quanto dura il vaccino contro l’herpes zoster: per quanti anni offre protezione e perché la vaccinazione è particolarmente importante dopo i 50 anni.

L’herpes zoster, conosciuto comunemente come fuoco di Sant’Antonio, è una malattia causata dalla riattivazione del virus della varicella, che può comparire anche molti anni dopo l’infezione iniziale. Colpisce soprattutto con l’avanzare dell’età e può provocare dolore intenso e complicanze persistenti. Per questo il vaccino rappresenta una forma di prevenzione importante, ma una delle domande più frequenti riguarda proprio la durata della sua protezione nel tempo. Ecco quanto dura e tutti i consigli utili.

Vaccino contro l’herpes zoster: come funziona e schema vaccinale

Il vaccino contro l’herpes zoster, noto anche come vaccino contro il fuoco di Sant’Antonio, rappresenta oggi una delle strategie più efficaci per prevenire una patologia spesso molto dolorosa, soprattutto dopo i 50 anni. Il virus coinvolto è il Varicella-Zoster, lo stesso responsabile della varicella: dopo l’infezione iniziale, può rimanere inattivo nell’organismo per anni e riattivarsi successivamente sotto forma di herpes zoster, causando eruzioni cutanee e, in alcuni casi, una nevralgia persistente difficile da gestire.

Il vaccino oggi maggiormente utilizzato è quello ricombinante adiuvato (RZV), somministrato in due dosi. L’intervallo standard tra la prima e la seconda dose è generalmente compreso tra 2 e 6 mesi, anche se in situazioni particolari, come nei pazienti immunocompromessi, il medico può indicare tempistiche diverse. Gli studi più recenti mostrano che questo vaccino mantiene una protezione elevata per almeno 10 anni dopo il completamento del ciclo vaccinale, con una forte efficacia sia contro l’herpes zoster sia contro la nevralgia post-erpetica, una delle complicanze più temute.

Il vaccino contro l’herpes zoster: a chi è consigliato e perché non conviene rimandare

La vaccinazione è raccomandata soprattutto agli adulti sopra i 50 anni, ma assume un’importanza ancora maggiore per chi presenta condizioni di fragilità, come diabete, malattie cardiovascolari, patologie respiratorie croniche o terapie che riducono le difese immunitarie. In molte Regioni italiane il vaccino viene offerto gratuitamente ai 65enni e alle categorie considerate più a rischio. Anche chi ha già avuto un episodio di fuoco di Sant’Antonio può e dovrebbe valutare la vaccinazione, perché aver contratto la malattia non garantisce una protezione definitiva contro possibili recidive. Il vaccino ricombinante è oggi preferito rispetto al precedente vaccino vivo attenuato, perché assicura una risposta immunitaria più robusta e una copertura più prolungata nel tempo. Un aspetto importante da ricordare è che completare entrambe le dosi è fondamentale: interrompere il ciclo o rimandare troppo il richiamo può ridurre l’efficacia della protezione.

Quanto dura il vaccino contro l’herpes zoster

Una delle domande più frequenti riguarda la necessità di un richiamo negli anni successivi. Attualmente, dopo il completamento delle due dosi, non è previsto un booster standard, perché i dati disponibili mostrano una protezione stabile e duratura fino ad almeno 10 anni. Tuttavia, la ricerca continua a monitorare l’andamento dell’immunità nel tempo per valutare se in futuro saranno necessarie indicazioni diverse. Dal punto di vista pratico, può essere utile programmare la vaccinazione in un periodo tranquillo, poiché nei giorni successivi possono comparire effetti collaterali lievi e temporanei come dolore nel punto dell’iniezione, stanchezza, febbre leggera o dolori muscolari. Si tratta di reazioni comuni che tendono a risolversi spontaneamente in poco tempo e che non sono indicative di alcuna sindrome clinica significativa.

Prima della vaccinazione è sempre consigliabile confrontarsi con il proprio medico, soprattutto in presenza di patologie croniche o terapie specifiche. Prevenire il fuoco di Sant’Antonio significa spesso evitare settimane o mesi di dolore intenso e proteggere in modo concreto la qualità della vita.