Vincenzo Chianese | 22 Luglio 2023

Uomini e donne

Si scaldano i motori per la nuova edizione di Uomini e Donne

Manca poco più di un mese all’inizio delle registrazioni della prossima edizione di Uomini e Donne, che è già attesissima da tutto il pubblico. Come sappiamo le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi andranno in onda su Canale 5 a settembre, e di certo in molti si chiedono già cosa accadrà in studio. Attualmente non sappiamo ancora chi tornerà a sedere nel parterre del Trono Over e chi saranno i nuovi tronisti. Nonostante diverse siano le indiscrezioni in merito, a oggi la produzione non ha ancora confermato i nomi dei prossimi protagonisti del programma. Intanto in queste ore è emerso un retroscena che ha già attirato l’attenzione.

Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo Tv infatti, sembrerebbe che Gemma Galgani sia intenzionata ad avere un confronto con Isabella Ricci, che solo poche settimane fa ha annunciato la fine del matrimonio con Fabio Mantovani. Come è noto le due Dame non sono mai andate d’accordo, e spesso tra loro ci sono state accese liti. Gemma dunque sarebbe pronta a incontrare la sua acerrima nemica, per un faccia a faccia di fuoco.

Nel mentre si è anche mormorato che proprio Isabella e Fabio possano tornare in studio a Uomini e Donne per un confronto. Tuttavia a oggi non sappiamo cosa accadrà tra i due. La Ricci nel frattempo solo di recente ha parlato della separazione da Mantovani, e in merito ha affermato:

“Stavamo insieme da un anno e due mesi. Il 19 gennaio è cambiato lo scenario improvvisamente. Il grande rispetto che nutro per me stessa, mi ha imposto di procedere nella direzione degli ultimi sei mesi. Non è stata una decisione presa su elementi banali. […] È stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti. Da parte mia, riconosco di aver commesso l’errore di averlo sopravvalutato. Di avere sopravvalutato le sue parole. Lui, presumibilmente, ha sottovalutato me”.