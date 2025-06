TrigNO è finito al centro di un gossip su Instagram che parlava di una possibile crisi con Chiara Bacci, a causa di alcuni like a un’altra ragazza. Dopo alcune reazioni ambigue il colpo finale è arrivato con il commento postato ieri su X dal cantante.

Dopo ore di silenzio, TrigNO ha deciso di rispondere a modo suo ai gossip circolati sui social nelle ultime ore, e lo ha fatto con un commento che non è passato inosservato.

Su X (ex Twitter) ha pubblicato un’emoji semplice ma chiarissima: il volto di un pagliaccio “🤡“. Nessuna frase, nessun chiarimento, ma il messaggio è stato forte e diretto. Per molti fan, quell’emoji vale più di mille parole: TrigNO ha voluto dire che tutto il polverone scoppiato è solo una grande farsa.

Il post di TrigNO su X

Il gossip in questione era partito da Amedeo Venza che aveva notato, tramite segnalazioni, alcuni like e un sospetto scambio di follow tra TrigNO e una ragazza su Instagram. In pochi minuti si sono fatte strada ipotesi su una possibile crisi con Chiara Bacci, l’ex allieva di Amici 24 con cui il cantante ha intrapreso una relazione che continua ancor oggi.

A rendere la situazione ancora più ambigua era arrivata proprio la reazione di Chiara, che aveva messo like a commenti sia critici verso TrigNO, sia a quelli più neutrali o difensivi. Un comportamento che ha alimentato dubbi e sospetti, dividendo i fan.

Poi, a sorpresa, TrigNO ha reagito con intelligenza e sarcasmo, piazzando un like a un commento che accusava alcune pagine di essersi inventate tutto. Il colpo di grazia è arrivato con il suo “commento emoji” su X, che ha fatto subito il giro dei social.

I fan lo hanno capito subito: per TrigNO non c’è nessuna crisi, solo tanto rumore inutile. E quel pagliaccio è stato il modo più elegante – e ironico – per chiudere la questione. Ora si spera che non si debba più tornare a parlarne.