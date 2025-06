Senza Cri ha sorpreso tutti presentandosi all’instore di Antonia a Milano. Le due cantanti si sono mostrate molto vicine, mano nella mano, facendo impazzire i fan su TikTok. Tra voci e ipotesi sulla loro vita privata, il loro legame resta forte e molto seguito.

All’instore di Antonia c’era Senza Cri, le due mano nella mano

Continua a far parlare il legame tra Senza Cri e Antonia, due delle protagoniste tra le più amate dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Le due giovani cantanti si sono mostrate molto affiatate durante un evento che ha subito acceso l’entusiasmo dei fan.

Ieri pomeriggio, in un centro commerciale in provincia di Milano, Antonia ha incontrato il pubblico per un instore dedicato alla promozione del suo ultimo progetto musicale. A sorpresa, accanto a lei è apparsa Senza Cri, libera da impegni e desiderosa di supportare l’amica. Le due si sono presentate mano nella mano, sorridenti e complici, creando un momento che ha fatto rapidamente il giro dei social.

Diversi video sono stati pubblicati su TikTok e hanno raggiunto migliaia di visualizzazioni in poche ore. I fan, già affezionati al loro rapporto nato tra i banchi della scuola di Amici, hanno iniziato a fantasticare su un possibile legame sentimentale tra le due. Anche se non c’è nulla di confermato, la chimica che le unisce è evidente e continua a catturare l’attenzione del pubblico.

Molti apprezzano il modo sincero con cui si sostengono, dentro e fuori dal palco. Che si tratti di un’amicizia profonda o di qualcosa di più, ciò che colpisce è la naturalezza con cui si cercano e si accompagnano nei momenti importanti.

Per ora, né Senza Cri né Antonia hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Ma una cosa è certa: il loro rapporto sta diventando uno dei più seguiti e commentati nel panorama musicale emergente. In ogni caso le due hanno sempre parlato solo di amicizia, quindi non ci è dato sapere molto altro ora come ora. In caso di chiarimenti o rettifiche, Novella2000.it resta a disposizione.