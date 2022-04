1 Il commento della Capotondi su Vaporidis

Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi in passato hanno vissuto una storia d’amore importante tra il 2006 e il 2007. I due si sono conosciuti sul set di Notte prima degli esami, dove entrambi hanno recitato. Ma oggi in che rapporti sono i due e l’attrice come commenta l’esperienza del suo ex fidanzato a L’Isola dei Famosi (primo reality in assoluto che lo vede concorrente)?

Cristiana Capotondi ha risposto a una domanda di Valerio Cappelli in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. L’attrice ha ricordato quanto sia stato speciale per lei avere un ruolo nella pellicola del 2006 diretta da Fausto Brizzi. Un momento di cui parla con grande affetto, anche perché aveva da poco conseguito la Laurea. Ed è qui, come dicevamo, che ha fatto l’incontro di Nicolas Vaporidis, di cui si è poi innamorata. Lo sta seguendo nel reality show di Canale 5 anche se non stanno più insieme? Ecco cosa ha detto a riguardo al sito:

«Un film pazzesco», ha fatto sapere Cristiana Capotondi a Il Corriere della Sera. «Uno straordinario lavoro di gruppo. Io mi ero appena laureata. Nicolas all’Isola dei famosi? Io mi tuffo nell’informazione di La 7 e nei film sulle piattaforme», ha concluso senza troppi giri di parole. Con queste parole Cristiana Capotondi ha lasciato intendere che non sta seguendo il percorso del suo ex a L’Isola dei Famosi e quindi non ha idea di cosa stia succedendo a Nicolas Vaporidis. Che ne pensate delle sue dichiarazioni?

Per l’attrice, intanto, è un momento d’oro lavorativamente parlando. La vediamo tra le protagoniste de Le Fate Ignoranti. Ecco cosa ha detto a proposito del suo personaggio…