Prosegue il processo per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e in queste ore ad essere ascoltato dal giudice è stato Cristiano Iovino. Il personal trainer però smentisce la versione della conduttrice e parla di una presunta storia che ci sarebbe stata tra loro.

La versione di Cristiano Iovino

Il processo per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi prosegue e adesso ad arrivare davanti al Tribunale civile di Roma è stato Cristiano Iovino. Il personal trainer romano come è noto è uno dei supertestimoni e in queste ore è stato ascoltato dal giudice Simona Rossi. Chi ha seguito in questi anno il caso della rottura Totti – Blasi sa bene che proprio la conduttrice aveva tirato in ballo Iovino, affermando di aver preso con lui solamente un innocuo caffè. Adesso però in aula, come riferisce Il Corriere della Sera, Cristiano ha smentito le dichiarazioni di Ilary, dando per la prima volta la sua versione dei fatti.

Il personal trainer infatti ha rivelato quello che sarebbe accaduto tra lui e la presentatrice, parlando di “un’intensa relazione, intima e sentimentale” che ci sarebbe stata tra loro. Stando a quanto si legge, i due si sarebbero legati nel 2020, quando il matrimonio tra Ilary e Totti stava già vivendo una profonda crisi. La stessa Blasi avrebbe parlato al personal trainer del periodo nero che la sua storia stava vivendo. Ma non è finita qui.

LEGGI ANCHE: Le previsioni del 2 aprile di Paolo Fox: la Vergine è disorientata, l’Ariete ha una chance in più

Nei venti minuti di testimonianza davanti al giudice, Cristiano Iovino avrebbe rivelato che gli incontri con la conduttrice sarebbero avvenuti in lussuoso hotel di Milano, con la complicità di un’amica di Ilary.

Attualmente dunque il giudice sta tenendo in considerazione gli ultimi sviluppi emersi, in attesa di prendere una decisione finale. Totti, dal suo canto, aveva sempre sostenuto di essere a conoscenza di questa presunta relazione tra la sua ex moglie e Iovino, specificando come fosse antecedente alla sua storia con Noemi Bocchi, nata invece nel 2021.