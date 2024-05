Cristiano Malgioglio promette uno spogliarello in caso di vittoria di Angelina Mango all’Eurovision

NEWS

Debora Parigi | 9 Maggio 2024

Angelina Mango Cristiano Malgioglio Eurovision 2024

In vista della finale dell‘Eurovision 2024 Cristiano Malgioglio ha fatto una promessa al pubblico. Ha detto che si spoglierà completamente se vincerà Angelina Mango. Il giudice di Amici ha anche ricordato i suoi commenti in passato che hanno suscitato polemiche.

Spogliarello completo per Cristiano Malgioglio in caso di vittoria di Angelina Mango all’Eurovision

Questa sera andrà in onda la seconda semi-finale dell’Eurovision Song Contest 2024 (in cui si esibirà anche Angelina Mango fuori gara). La finale (in cui l’Italia è già presente) andrà in onda sabato 11 maggio e qui scopriremo chi sarà il vincitore o la vincitrice. Quindi la nazione che organizzerà il prossimo Eurovision. Per noi gareggia Angelina Mango, come detto, e speriamo davvero che vinca.

Ma c’è un tifoso speciale della cantante e cioè Cristiano Malgioglio. Proprio lui ha sempre riempito di complimenti l’artista quando era ad Amici tanto da dire che un giorno avrebbe vinto proprio l‘Eurovision. E Malgioglio ha fatto una promessa in caso di vittoria di Angelina. Ad Adnkronos ha infatti rivelato: “La nostra Angelina ha tutti i numeri per portarsi a casa la vittoria all’Eurovision 2024, faccio il tifo per lei. Sabato sarò a Madrid ma seguirò la finale da lì e, se dovesse vincere Angelina, per la gioia mi spoglierò come ho fatto con i Maneskin. Ma invece di rimanere in mutande sarò coperto solo da un fascio di tulipani. Probabilmente posterò il video su Instagram”.

Cristiano Malgioglio ha continuato con i complimenti ad Angelina Mango: “Angelina si farà notare perché si presenta con una canzone particolare, diversa da tutte le altre e questa è già una grande fortuna. Sta nascendo una pop star e sono felicissimo di questo”. E sui commenti delle persone che lo avrebbero voluto a commentare il Contest ha detto: “Sono contento che la gente mi vorrebbe vedere anche questo anno a commentare l’Eurovision – dice – si vede che ho lasciato il segno. Ho lavorato molto bene con Corsi, è un ragazzo d’oro e gli auguro un grandissimo in bocca al lupo. Come a Mara Maionchi che è una mia carissima amica”.

Malgioglio è anche tornato sui commenti negativi che aveva espresso sulla cantante spagnola e le conseguenze che ebbero. “Ci sono voluti anni prima che mezza Europa perdonasse i miei commenti sulla cantante spagnola Chanel Terrero”, ha ricordato. “Posso dire però che rispetto a ‘Zorra’ parola a mio avviso molto volgare per una canzone, il brano di Chanel era da Grammy. Ma con Chanel mi sono fatto perdonare, le ho mandato 33 rose rosse che erano il numero dei suoi anni e le ho fatto recapitare un messaggio che è stato trasmesso sulla televisione spagnola in un programma dove lei era ospite”. E ha aggiunto: “L’unico problema è stato che per un periodo ho dovuto staccare il mio cellulare perché ho subito insulti da tutta le parti dell’America Latina”.