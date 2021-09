1 Il commento di Cristiano Malgioglio

Sono ormai innumerevoli anni che Cristiano Malgioglio è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo italiano, e non solo. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2 per di più il cantante ha conquistato ancora una volta il cuore del pubblico e a oggi è senza dubbio uno dei personaggi più seguiti di sempre. L’artista nel mentre da sempre si batte anche per importanti tematiche sociali, tra cui naturalmente i diritti del mondo LGBTQ+. Per questo quando alcune ore fa nella casa del Grande Fratello Vip 6 è accaduto qualcosa di inaspettato, il paroliere non ha potuto fare a meno di tacere. Ma andiamo con calma e vediamo tutto quello che è successo.

Come è noto quest’anno nel cast della nuova edizione del reality c’è anche Katia Ricciarelli, che è già finita al centro dell’attenzione mediatica. La nota cantante lirica infatti, rivolgendosi ad Alex Belli, ha usato un termine omofobo che ha suscitato l’indignazione del web. Katia infatti riferendosi alla camicia colorata e vistosa indossata dall’attore ha affermato: “Sembri un poco ri*****ne”. A quel punto numerosi utenti hanno iniziato ad attaccare duramente la Riacciarelli e poco fa sui social a intervenire è stato anche lo stesso Cristiano Malgioglio. Il cantante ha così ripreso la sua collega per l’accaduto e facendo un piccolo sfogo ha dichiarato:

“Cara Katia, volevo ricordarti che i gay non indossano solo camicie colorate, ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata…certamente non buon gusto. Anzi”.

