1 GF Vip 6, il termine omofobo usato da Katia Ricciarelli

Nella serata di ieri è scoppiato il putiferio nella casa del GF Vip 6. Katia Ricciarelli, infatti, pare abbia minacciato di lasciare il reality dopo uno scherzo, ai suoi danni, fatto dagli altri coinquilini e che proprio non le è piaciuto. Pare, infatti, che alcuni concorrenti le hanno fatto credere che gli autori avrebbero rivelato loro di una squalifica imminente per termini offensivi contro le donne. Nonostante le ragazze hanno poi confessato si trattasse di una piccola presa in giro, la cantante è andata su tutte le furie.

Prima che accadesse questo, però, la Ricciarelli è salita in tendenza su Twitter per aver usato dei termini che non sono piaciuti per niente agli utenti del web. Nel video qui sotto, infatti, possiamo sentirla usare un termine omofobo parlando con Alex Belli. Nella scena, infatti, si sta discutendo della camicia colorata dell’attore. Quest’ultimo ha fatto l’imitazione di un uomo gay abbastanza stereotipato e la cantante ha affermato: “Sembri un poco ri*****e“. Suscitando l’ilarità sua e di Alex.

ECCO IL VIDEO: KATIA DICE AD ALEX “sembri un poco RICCH10NE” per la camicia… che vergogna @GrandeFratello squalifica IMMEDIATA #gfvip pic.twitter.com/BHwJnW4gCL — edoardo 🧚🏻‍♀️💅🏼💞✨🏳️‍🌈 (@edoardotwitta) September 15, 2021

Già solo per questo motivo in tantissimi hanno chiesto a gran voce la squalifica di Katia Ricciarelli dal GF Vip 6. Ma non finisce qui. La concorrente ha anche usato un’altra parola che davvero non è andata giù al pubblico a casa. In questo caso al centro della questione le tre principesse. Queste se ne stavano sedute invece di alzarsi e camminare e la Ricciarelli le ha chiamate “paralitiche” di fronte a Manuel Bortuzzo, costretto alla sedia a rotelle dopo uno sfortunato incidente.

Cosa accadrà? Per adesso gli autori del Grande Fratello non hanno detto nulla. Scopriremo, quindi, cosa accadrà solo nella puntata di venerdì 17 settembre. Alfonso Signorini, però aveva già avvertito che le cose all’interno del reality sarebbero un po’ cambiate. Vediamo come…