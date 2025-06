Poche settimane fa Cristiano Malgioglio ha annunciato che a breve si sposerà. In queste ore, durante l’ospitata a Battiti Live, il celebre paroliere ha rivelato il nome del suo fidanzato.

Come si chiama il fidanzato di Cristiano Malgioglio

In queste settimane si sta molto parlando della vita sentimentale di Cristiano Malgioglio. Di recente, come in molti sapranno, il celebre e amato paroliere è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e nel corso della chiacchierata ha sganciato una bomba inaspettata. Il cantante ha infatti annunciato che a breve si sposerà e che la sua testimone di nozze sarà nientemeno che Alessandra Celentano. Come se non bastasse Malgioglio ha rivelato che si unirà in matrimonio con il suo fidanzato a novembre, senza però specificare una data precisa. A quel punto la notizia ha fatto il giro del web e in molti stanno già attendendo con ansia questo grande giorno.

Nelle ultime ore nel mentre Cristiano Malgioglio è stato ospite a Battiti Live. Dopo l’esibizione Ilary Blasi ha stuzzicato l’artista e gli ha fatto qualche domanda sul giorno delle sue nozze. Il cantante così ha nuovamente confermato che si sposerà nel mese di novembre, tuttavia, con la sua solita ironia, ha precisato di non sapere di quale anno. Malgioglio ha però rivelato il nome del suo fidanzato: Onur. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ragazzi fatemi gli auguri, presto sarò sposa. Mi sposo ma non si sa l’anno. Ho detto novembre, ma l’anno ancora non lo so. Andrò all’estero, in Turchia, lui è turco. Volete sapere il nome? L’amore mio si chiama Onur”.

Stando a quanto è emerso, Cristiano Malgioglio e il fidanzato Onur, imprenditore di 41 anni, si sarebbero incontrati nel 2020 a Istanbul e da quel momento non si sono più lasciati. Prossimamente dunque i due si uniranno in matrimonio e di certo ne vedremo di belle.