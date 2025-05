A sorpresa Cristiano Malgioglio ha annunciato a Verissimo (nella puntata che vedremo domenica su Canale 5) che si sposerà a novembre e che la maestra Alessandra Celentano sarà sua testimone di nozze.

Malgioglio annuncia le nozze

La puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici 24 è stata ricca di emozioni, talento e colpi di scena. A svelarlo le anticipazioni di SuperGuida TV e Amici News. Tra i protagonisti indiscussi dell’appuntamento, oltre ai finalisti del talent show, sono stati i giudici e i professori. In particolare Cristiano Malgioglio (che ha fatto un importante annuncio) e la storica maestra di danza Alessandra Celentano.

Il cantautore e l’insegnante di danza sono entrati in studio tra gli applausi. Poi si sono lasciati andare a racconti e commenti con la conduttrice Silvia Toffanin e le loro impressioni a proposito della finale di Amici 24, ma non solo. A quanto pare c’è stato parecchio di cui discutere e chiacchierare nel corso dell’appuntamento di Verissimo, che vedremo domenica alle 16:30 su Canale 5. Sono state raccolte in un bel filmato i momenti più belli e divertenti del Serale, che li hanno visti protagonisti.

Alessandra Celentano non ha risparmiato parole di stima per Malgioglio, definendolo “un vero artista”. Il giudice, visibilmente toccato, ha ricambiato l’affetto con una rivelazione sorprendente: ha annunciato che si sposerà e che proprio Alessandra sarà la sua testimone di nozze. Dalle anticipazioni non è stato specificato il tono con il quale abbia rivelato questa scelta, ma probabilmente in modo divertito. Poi… mai dire mai!

“Probabilmente a novembre”, ha detto Malgioglio con il suo consueto tono ironico, lasciando intendere che la data potrebbe restare avvolta nel mistero ancora per un po’ prima della conferma vera e propria.

Per concludere al meglio Malgioglio ha tenuto impegnato il pubblico in studio con una performance del suo nuovo brano Alè, Alè, realizzato in collaborazione con la nota band sudamericana, Gente de Zona. Un pezzo energico, colorato che ha coinvolto tutti i presenti.

La puntata di Verissimo dunque ha rappresentato una celebrazione perfetta di questa edizione di Amici 24. Non c’è stato solo un omaggio al talento ma anche a rivelazioni importanti come quella di Malgioglio, a cui facciamo le nostre congratulazioni.