Il cantautore pubblica una reinterpretazione in chiave personale di un brano di Zaz, unendo ritmo, ironia e una forte identità melodica

Il ritorno musicale di un’icona

Cristiano Malgioglio è pronto a sorprendere ancora una volta: è uscito “Chi lo sa”, il suo nuovo singolo pubblicato da Warner Records/Warner Music Italy.

Sonorità latine che raccontano una nuova identità

Il nuovo singolo segue la linea stilistica che Malgioglio ha abbracciato negli ultimi anni: ritmi latini, atmosfere calde e un’energia internazionale che si fonde perfettamente con la sua personalità ironica e teatrale. È una scelta che nel tempo è diventata parte integrante del suo linguaggio musicale e che oggi trova nuova linfa in questo progetto.

Una reinterpretazione intensa di un brano di Zaz

“Chi lo sa” nasce come rielaborazione personale di un pezzo dell’artista francese Zaz. Malgioglio ne conserva l’anima, ma la trasforma con la sua voce unica, la sua interpretazione emotiva e quella capacità di dare colore e carattere a ogni parola. Il risultato è un singolo accattivante, immediato, che colpisce al primo ascolto grazie a un ritornello che resta in testa. “Finalmente ho ritrovato Cristiano con questa bellissima canzone. Pensavo che mi fossi perso”, racconta l’artista.

Malgioglio, un artista capace di reinventarsi

Con questo nuovo lavoro, il cantautore conferma la sua straordinaria abilità nel rinnovarsi senza perdere autenticità. “Chi lo sa” rappresenta un incontro perfetto tra ritmo, cuore e melodia, un mix che da anni gli permette di conquistare pubblico e critica.

Dopo brani di successo come “Mi Sono Innamorato di Tuo Marito”, “Dolceamaro”, “Danzando Danzando”, “Fernando”, “Rosa Tormento” e il recente “Alè Alè” con Gente De Zona, Malgioglio continua a dimostrare di essere una presenza iconica e sempre sorprendente.