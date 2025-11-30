La campionessa azzurra condivide la sua prima discesa dopo l’incidente in Val di Fassa e ringrazia chi l’ha sostenuta nel lungo recupero

Il ritorno sulla neve che tutti aspettavano

Federica Brignone è di nuovo sugli sci. A pochi mesi dalla bruttissima caduta ai Campionati italiani assoluti in Val di Fassa, la trentacinquenne ha condiviso sui social un video che la mostra mentre affronta una breve discesa, ancora cauta ma sorridente. Un momento semplice, eppure carico di significato: è il segnale concreto che il recupero sta procedendo nella giusta direzione.

Il messaggio social: gratitudine e determinazione

Nel post, Brignone accompagna le immagini con una frase essenziale ma potentissima: “Scivolando verso valle, primi giorni sugli sci”. Poi un ringraziamento speciale a chi l’ha sostenuta durante il percorso riabilitativo: “Un grazie a tutte le persone che hanno reso questo possibile, a chi mi è stato vicino”. Parole che raccontano una campionessa che non dà nulla per scontato.

L’incidente e le gravi conseguenze

Il suo infortunio, avvenuto durante la seconda manche dello slalom gigante, aveva immediatamente destato preoccupazione. Le diagnosi furono pesanti: frattura scomposta del piatto tibiale, danni al perone e rottura del legamento crociato anteriore. Un quadro complesso, che aveva portato molti a temere per la sua carriera.