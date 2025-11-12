Chiaro e diretto Cristiano Ronaldo ha annunciato che il Mondiale 2026 sarà il suo ultimo e fatto chiarezza sul ritiro che spesso ha fatto discutere.

“Nel 2026 il mio ultimo Mondiale”, parola di Cristiano Ronaldo

Stimato da grandi e piccini, Cristiano Ronaldo non smette mai di sorprendere sul campo e fuori dal campo. A 40 anni compiuti, il fuoriclasse portoghese continua a scrivere pagine indelebili di calcio e, mentre il Portogallo è a un passo dalla qualificazione al Mondiale 2026, CR7 ha deciso di parlare apertamente del suo futuro.

In un’intervista con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo ha confermato che quello nordamericano sarà il suo ultimo Mondiale:

“Quello del 2026 sarà il mio ultimo Mondiale, sicuramente sì. Avrò 41 anni e penso che sarà il momento giusto per smettere con la Nazionale.”

Foto Instagram – Cristiano Ronaldo

CR7 sul suo ritiro dal campo

Il capitano lusitano ha però chiarito un punto spesso frainteso dai tifosi, sciogliendo così il nodo sul suo ritiro. “Quando ho detto che presto mi sarei ritirato, molti hanno pensato a pochi mesi, ma per me ‘presto’ significa tra 1 o 2 anni”.

Fisicamente in forma e con una fame intatta, Cristiano Ronaldo non sembra intenzionato a rallentare, anzi, tutt’altro: “Ho 40 anni, ma continuo a divertirmi, a segnare e ad aiutare il Portogallo. Voglio godermi ogni momento, il calcio è la mia vita.”

L’obiettivo dei 1000 gol in carriera, ormai vicinissimo (è a quota 953), resta una motivazione importante per lui. Tuttavia, CR7 ha ribadito che non è il trofeo a definire la sua grandezza: “Vincere un Mondiale non cambierà il mio nome nella storia. Non è un sogno, la mia carriera parla già da sola.”

Con la determinazione che lo ha sempre contraddistinto, Cristiano Ronaldo guarda quindi agli ultimi anni da professionista con serenità e orgoglio. Il Mondiale 2026 sarà l’ultima tappa di un viaggio straordinario con la Nazionale e siamo certi non smetterà di stupire!

Foto Instagram: Cristiano Ronaldo.

