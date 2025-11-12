Vittorio Sgarbi, a Vita in Diretta, conferma la volontà di sposare la compagna Sabrina Colle, alla quale è legato da ben 27 anni. Ecco le dichiarazioni che il politico ha rilasciato ai microfoni della trasmissione di Alberto Matano.

Parla Vittorio Sgarbi

Oggi pomeriggio su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Vita in Diretta. Le telecamere del fortunato programma di Rai 1, condotto da Alberto Matano, hanno raggiunto Vittorio Sgarbi, che ha così rilasciato alcune importanti dichiarazioni. Il politico ha infatti rinnovato con estrema convinzione la scelta di sposare la sua storica compagna Sabrina Colle. Come in molti forse sapranno, i due sono legati da ben 27 anni e adesso per la coppia sta per arrivare il passo più importante di tutti: quello del matrimonio.

Ai microfoni di Vita in Diretta dunque Sgarbi ha affermato con convinzione: “C’è ancora questa volontà perché essa restituisce armonia e una condizione di serenità a un momento tempestoso della vita”. Ma non è finita qui.

Vittorio Sgarbi infatti sottolinea il profondo valore simbolico delle nozze e parla del matrimonio come “una condizione non transitoria che dia il senso di stabilità rispetto al rischio di turbamenti e tempeste, è ciò che è stabile rispetto a ciò che è transitorio, ciò che è sicuro rispetto a ciò che è pericoloso”.

Infine, lasciando intendere che la sua compagna è sempre stata una presenza fissa nella sua vita, Sgarbi conclude dichiarando: “Sabrina è l’unica in grado di fare ed essere, rispetto a ciò che alcune non sono in grado né di fare né di essere”.

Attualmente non è ancora chiaro quando si svolgeranno le fatidiche nozze. Di certo però nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito. Nel frattempo facciamo i nostri più sinceri a questa meravigliosa coppia.

