L’attrice racconta il rientro sul set con il film Oi vita mia, il ruolo della maternità, la vita familiare con Luca Argentero e il segreto dell’equilibrio tra carriera e affetti

Cristina Marino: la pausa necessaria per essere mamma

In un’intervista a TgCom24, Cristina Marino ha ripercorso il momento in cui ha deciso di mettere in standby la sua carriera da attrice. Una scelta voluta, presa per dedicarsi completamente ai suoi due bambini, Nina Speranza e Noè Roberto, avuti dal marito Luca Argentero.

«Per me i bimbi stanno bene con le mamme», ha spiegato, raccontando come le sue giornate fossero totalmente rivolte a loro, soprattutto nei primi anni.

Il ritorno sul set con Pio e Amedeo

Ora che i figli sono cresciuti, Cristina ha sentito che era arrivato il momento di tornare al cinema. E lo fa con il film “Oi vita mia” di Pio e Amedeo, in arrivo il 27 novembre, dove interpreta Francesca. “Mi sono arrivate proposte belle e gestibili, e mi sono sentita pronta” rivela.

Una vita tra set, famiglia e un marito attore

Cristina non nasconde che conciliare maternità e recitazione sia complesso, soprattutto quando anche il partner fa lo stesso mestiere. “In questo momento io e Luca siamo entrambi su un set. Non è un lavoro pensato per le madri”, confessa. «Esco che i bimbi dormono, torno che è già sera… è dura”. E racconta un episodio tenero e divertente: una volta portò i bambini sul set dimenticando che Argentero doveva girare una scena “drammatica”. I piccoli si spaventarono davvero.

I valori che vuole trasmettere ai figli

Per l’attrice, la priorità assoluta resta l’amore.

“Se c’è amore, serenità e libertà, qualunque cosa decideranno andrà bene”, racconta. E aggiunge che Nina e Noè sono bambini aperti, sicuri, solari: “Lo sono perché non hanno paura. E questo nasce solo dall’amore”.

I giudizi esterni

Sui social Cristina riceve spesso commenti non richiesti sul suo ruolo di madre, ma dice di non farsene toccare. “Essere la moglie di Luca Argentero? Mi fa sorridere”

Cristina Marino affronta con ironia anche il tema dell’essere spesso presentata solo come “la moglie di Luca Argentero”.

“Potrei vincere un David e sarei comunque la moglie di Luca”, dice. “Ho fatto pace con questa cosa. E anzi, scherzo sempre: se rinasco, voglio essere il marito di Cristina Marino”.