L’influencer rompe il mito della “gravidanza felice” e spiega perché non avrà altri figli con Mattia Zaccagni Chiara Nasti…

L’influencer rompe il mito della “gravidanza felice” e spiega perché non avrà altri figli con Mattia Zaccagni

Chiara Nasti dice basta: “Un altro figlio? Neanche per sogno”

Altro che famiglia numerosa: per Chiara Nasti la scelta è definitiva.

Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, l’influencer ha chiarito senza mezzi termini che un terzo figlio non rientra nei suoi piani. E non si tratta di un capriccio, ma di una decisione maturata dopo aver già affrontato due gravidanze tutt’altro che semplici.

“A me la gravidanza non piace”: lo sfogo che divide i follower

La Nasti ha raccontato che, per lei, i nove mesi tanto celebrati da molte donne sono stati invece un periodo pesante, complicato e lontano dall’immagine “magica” che spesso si vede sui social.

«A me non piace la gravidanza», ha confessato, spiegando che per quanto sia felice dei suoi bambini, quel percorso è stato negativo sotto ogni aspetto. A peggiorare tutto, ha aggiunto, sono stati i continui malesseri e il ferro bassissimo che le facevano sentire le giornate interminabili.

Due figli bastano: “Siamo già troppi”

Già mamma di Thiago, nato nel 2022, e della piccola Dea, arrivata nel 2024, Chiara ha ammesso che la vita quotidiana con due bambini piccoli è bellissima, ma anche estremamente impegnativa.

«Oltre quello ne ho già due… e siamo già troppi», ha detto con la sua solita sincerità, chiarendo che lei e Mattia Zaccagni preferiscono una famiglia più contenuta e che, quando i figli cresceranno un po’, non vedono l’ora di recuperare più tempo per loro come coppia.

“Li amo da morire, ma che fatica…”

Per evitare fraintendimenti, ha voluto ribadire l’amore immenso che prova per i suoi piccoli, ma allo stesso tempo non ha nascosto che tra capricci, notti insonni e lagne quotidiane la stanchezza si fa sentire eccome.

Una confessione che ha spaccato il web: c’è chi la applaude per la sincerità e chi l’accusa di essere troppo diretta. Ma una cosa è certa: ancora una volta Chiara Nasti fa parlare di sé.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X