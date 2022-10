1 Cristina Quaranta vs Nikita Pelizon

Continuano gli scontri al GF Vip 7 di cui è protagonista Cristina Quaranta. Sappiamo che lei non prova molta simpatia per Nikita Pelizon. Lo ha dimostrato molto chiaramente in diretta pochi giorni fa quando ha iniziato a urlare e piangere. Queste le parole della vippona:

Io sono una donna concreta e lei è tutt’altro, il mio opposto. Faccio fatica a capirla e quando è seria o vuole scherzare. Si è accanita contro di me solo perché le ho chiesto di spostarsi diletto. Mi sono poi chiarita con lei. Rimanendo nella mia posizione e lei nella mia. SE tu ridi io mi sento perc**ata da te e lei mi ha risposto che lo fa per difesa. Detto ciò lei è una ragazza molto particolare.

A questo punto la Pelizon ha risposto a Cristina Quaranta: “Se mi chiamano uragano ci sarà un motivo. In ogni caso, sì, ho insistito per parlarle. La reputo una donna molto intelligente. Io non parlo di me se non mi viene chiesto. Piuttosto ascolto. E non siamo arrivati a un punto d’incontro. Se devo insistere per capire perché mi eviti… Poi mi dici di non poter avere un sorriso stampato, mi son sentita di dover rimettere la maschera che ho portato per 16 anni“. A tentare di difenderla, come vediamo dal video qui sotto, in seguito ci ha provato Patrizia.

Bella là Quaranta che seriamente dopo il “l’affogo” x2

“Visto che non la scopi ti nomina”

“Ma sei scema”

“Non ci arrivi sei ignorante”



Eccola qui con il “mong*loide” ,

Questo non è un gioco per lei. #gfvip pic.twitter.com/ZxnBNMYcQk — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) October 18, 2022

La Rossetti dice: “Per me non era un sorriso da presa per il c**o“. E la Quaranta risponde: “Ma cosa ne sai se non c’eri“. Il botta e risposta continua con: “No, questa è la mia impressione, la mia impressione“. Allora rivolgendosi a Giaele facendo finta fosse Nikita, per dimostrare il suo punto, la Quaranta dice: “Ok, sei una cre**na, defici**te e mongo**ide. Str**za. Ridi, dai, ridi! Dev ridere!“. Le notizie proseguono…