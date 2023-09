Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Settembre 2023

Cristina Scuccia Io Canto Generation

A Io Canto Generation anche Cristina Scuccia

Nuova esperienza televisiva per Cristina Scuccia a Io Canto Generation. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi avrebbe dovuto prendere parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show, ma poi non se n’è fatto più nulla.

Questo perché, come raccontato da Carlo Conti, Cristina Scuccia avrebbe chiesto una serie di condizioni: “Chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, i costumi di scena… Noi abbiamo rifiutato, anche perché altrimenti avremmo dovuto concederlo a tutti. E così lei ha deciso di non partecipare più al nostro programma e noi abbiamo accettato, con molta serenità, la sua scelta”. Al suo posto è stata scelta infatti Jo Squillo.

Ma le sorprese per Cristina Scuccia non sono finite.

Questo perché durante l’ospitata odierna di Verissimo Gerry Scotti ha annunciato che non solo Carlo Conti aveva pensato a Cristina Scuccia per la sua trasmissione, ma anche lui ha provato a interessarsi. E l’incontro ha avuto esito positivo. L’ex suor, infatti, sarà presente nella nuova edizione di Io Canto Generation. Con grande entusiasmo il conduttore ha fatto sapere che tra i coach ci sarà proprio la Scuccia.

Sarà curioso dunque vederla in queste nuove vesti e capire come se la caverà in un ruolo così inedito per lei. Ma non sarà da sola a prendere parte alla trasmissione canora di Canale 5! Questo perché Cristina Scuccia sarà affiancata da altri cinque coach. Tra loro citiamo Mietta, Anna Tatangelo, Fausto Leali, ma anche Iva Zanicchi e Benedetta Caretta. Quest’ultima in passato è stata grande protagonista del programma di Gerry Scotti, uscendone vincitrice.

Se Cristina Scuccia sarà coach, diverso ruolo avranno invece Orietta Berti, Michelle Hunziker, Albano e Claudio Amendola. A loro è affidato il compito di comporre la giuria di Io Canto Generation.

Chissà quante altre sorprese ci aspetteranno!