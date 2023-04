NEWS

Nicolò Figini | 25 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

La precisazione di Cristina Scuccia a L’Isola dei Famosi

Nel corso della seconda puntata de L’Isola dei Famosi si è parlato molto di Cristina Scuccia. Non solo per il litigio che l’ha vista protagonista insieme a Nathaly Caldonazzo, ma anche per quanto riguarda la curiosità che avvolge la sua vita da ex suora. Come ben sappiamo, infatti, prima di essere una concorrente del reality di Canale 5 è stata Suor Cristina.

Di questo, come abbiamo visto in una clip in diretta, ne ha parlato anche con Paolo Noise e Marco Mazzoli. A loro, infatti, ha affermato di aver preso i voti a 19 anni e di aver vissuto un’adolescenza come tanti altri ragazzi: “Però, quando dovevo uscire la sera con il mio ragazzo… Era un impegno“. A questo punto Marco le ha fatto una domanda, forse, un po’ scomoda chiedendole se fosse ancora vergine. Lei ne è uscita dicendo: “Cosa? Sono Leone io“.

Successivamente, poi, è stato tempo di nomination a L’Isola dei Famosi 2023 e Cristina Scuccia ha fatto il nome di Alessandro Cecchi Paone e del fidanzato Simone. Considerato il suo passato da suora e la sua forte fede cristiana, la naufraga ha voluto fare un’importante precisazione così che nessuno potesse pensare male. Ha dichiarato che il voto non dipende assolutamente dalla sua fede religiosa. Qui sotto il video.

"Amiamoci e non abbiate paura di amare!" ❤️‍🩹 Le tue parole ci sono arrivate al cuore Cristina #Isola pic.twitter.com/SB4gdd55mW — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 24, 2023

Cristina ha detto: “Non è assolutamente legato alla mia fede, io credo nell’amore in ogni forma. Purché si sparga amore nel mondo. L’amore non ha confini“. La prima a lodarla è stata Vladimir Luxuria: “Hai detto una cosa straordinaria. L’amore non è importante come si declina e non è incompatibile con la spiritualità. Questo è importante sentirlo dire da persone di fede“.

