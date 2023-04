NEWS

Nicolò Figini | 25 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Lo spoiler si Ilary Blasi su Alvin

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata de L’Isola dei Famosi con la conduzione di Ilary Blasi. Abbiamo visto il primo eliminato, ovvero Marco Predolin, il quale ha dovuto spostarsi sopra un’altra isola e adesso dovrà rimanerci da solo. In seguito, poi, la prova leader è stata vinta da Lo Cicero, il quale ha avuto la possibilità di rendere immune tutta la sua squadra.

Nelle ore precedenti alla diretta, poi, si è anche parlato di alcune tensioni tra la conduttrice ed Enrico Papi. Stando alle indiscrezioni, infatti, ci sarebbero stati degli attriti nel corso del primo appuntamento:

“Si racconta che le frizioni fra Papi e la conduttrice del programma Ilary Blasi non siano mancate durante la prima puntata del reality show di primavera di Canale 5, con lei che pare abbia chiesto a chi di dovere di farlo ‘tornare in carreggiata’. Cosa che sarebbe avvenuta durante un nero pubblicitario”.

Durante la diretta, invece, abbiamo assistito a un divertente battibecco tra Ilary e Alvin. La Blasi, infatti, per prenderlo in giro lo ha chiamato con il suo nome vero, ovvero Alberto. Forse alcuni di voi non lo sapevano, ma l’inviato si chiama in realtà Alberto Bonato. Qui sotto vi lasciamo il simpatico video di quel momento.

Anche Enrico Papi rimane sorpreso e Ilary Blasi, ridendo, afferma: “Mi odia“. Alvin, quindi, reagisce divertito: “Io mi chiamo Alberto, sì. Pensa è il mio nome. C’è un problema con l’audio. Non capisco più niente. Nel dubbio ti chiamo Ilaria“. Per recuperare la puntata intera potete accedere alla piattaforma streaming gratuita Mediaset Infinity. Seguiteci per molte altre news.