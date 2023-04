NEWS

Nicolò Figini | 24 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

La rivelazione dell’ex Suor Cristina a L’Isola dei Famosi

Nel corso della seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2023 si è parlato a lungo del passato di Cristina Scuccia. Come sappiamo, in passato è stata a suora che ha conquistato il pubblico italiano con la sua meravigliosa voce a The Voice. In seguito, però, ha deciso di abbandonare l’abito e di vivere la vita come una persona comune.

Oggi è diventata una delle concorrenti de L’Isola e si sta adeguando a questa nuova normalità. All’interno di una clip riassuntiva, gli autori hanno mostrato la sua settimana, in particolare una conversazione con Marco Mazzoli e Paolo Noise. Il primo le ha chiesto a quanti anni ha preso i voti e lei ha risposto: “A 19 anni“.

Noise ha commentato: “Ah quindi hai avuto un’adolescenza…“. La naufraga de L’Isola dei Famosi 2023, un pochino imbarazzata ha replicato di aver avuto una adolescenza del tutto comune a quella di moltissimi altri ragazzi. Poi ha aggiunto: “Però, quando dovevo uscire la sera con il mio ragazzo… Era un impegno“.

A questo punto, perciò, Marco Mazzoli si butta e fa una domanda molto privata: “Scusa, io te lo chiedo… Ma tu sei ancora vergine?“. Questa la risposta ironica dell’ex Suor Cristina: “Cosa? Sono Leone io“. Tutti i presenti si sono messi a ridere e lei ha trovato il modo di evitare la domanda forse un po’ scomoda.

Al momento, quindi, non abbiamo una risposta definitiva. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. Per recuperare la puntata potrete utilizzare il servizio streaming Mediaset Infinity.