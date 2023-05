NEWS

Nicolò Figini | 26 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Le dichiarazioni di Cristina Scuccia

Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi 2023. L’appuntamento si è aperto con “Radio Isola” condotto da Marco Mazzoli, il quale ha voluto intervistare ancora una volta Cristina Scuccia. Prima di tutto con lei ha voluto fare un gioco di associazioni mentali: dicendole il nome di un naufrago avrebbe dovuto subito dire la prima parole che le venisse in mente.

Secondo lei, per il personaggio che ha costruito, Nathaly Caldonazzo è falsa. Ha continuato dicendo che Pamela è generosa, Fabio simpatico e Mazzoli uno stro**o. Di lì a poco sono passati alla sua vita sentimentale ed è stata proprio l’ex suora a introdurre l’argomento: “Ma sai che sono fidanzata?“.

Già durante una delle dirette de L’Isola dei Famosi Cristina Scuccia aveva rivelato di avere una persona fuori che la stava aspettando. Ha affermato che la relazione è nata solo un paio di mesi fa ma ne è innamorata. Di tutta risposta oggi, Mazzoli le ha detto: “Ma sai che all’inizio pensavo ti piacessero le donne? Non ci sarebbe niente di male, eh“.

La naufraga ha replicato: “No, non ci sarebbe niente di male nel caso. A me però le etichette non piacciono molto“. In separata sede, durante il confessionale, Cristina ha ammesso di pensare molto a questa persona, soprattutto ogni volta che guarda il mare. Questo perché le ha detto prima di partire: “Quando vedrai il confine tra il cielo e il mare io sarò lì“.

Vedremo se nelle prossime settimane deciderà di svelare qualche informazione in più su questo aspetto della propria vita. Non ci resta che attendere. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi molte altre news.