Vincenzo Chianese | 15 Giugno 2023

La frecciatina di Dana Saber

Nelle ultime ore c’è stato un acceso scontro social tra Dana Saber e Daniele Dal Moro. Tutto è iniziato quando l’ex Vippona ha pubblicato sui social la chat di una conversazione con l’ex tronista, avvenuta nei giorni in cui quest’ultimo era in crisi con Oriana Marzoli. Ma non solo. Dana ha anche accusato Daniele di averci provato con lei, e di averla usata per fare del becero gossip. A quel punto a intervenire è stato lo stesso Dal Moro, che su tutte le furie ha dato la sua versione dei fatti, rivelando anche di aver informato in precedenza Oriana della chat con la Saber. Queste le dichiarazioni di Daniele, che non sono passate inosservate:

“Io che ascolto le cag*te che dicono Dana e le Orianistas. Visto che sei brava a fare gli screenshot (tranquilla che ad Oriana ho già fatto vedere tutta la conversazione) fai vedere anche i messaggi che mi mandavi prima, ai quali non ho mai risposto. Che ti ho sempre dato il 2 di picche non lo dico… lo dice la storia! PS: sappi che le Orianistas sono le uniche che ti fanno fare 2 views perché altrimenti non te se in**la nemmeno tua madre, pensano che sei una disadattata!”.

Poco fa però come se non bastasse è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. Dopo lo scontro social, Dana Saber ha deciso infatti di rompere nuovamente il silenzio e con un tweet ha così lanciato una pesante frecciatina a Daniele Dal Moro. Queste le dichiarazioni dell’ex Vippona, che stanno già facendo il giro del web:

“Avrei voluto regalare ad Oriana uno strapon. Sicuramente la vostra storia sarebbe andata meglio se l’avesse usato, Dani”.

Cosa accadrà a questo punto? Daniele Dal Moro deciderà di replicare ulteriormente a Dana Saber? Non resta che attendere per scoprirlo.