Cristina Scuccia rivela di avere una persona al suo fianco da due mesi: “L’ho conosciuta a Madrid”

Debora Parigi | 23 Maggio 2023

Le rivelazioni amorose di Cristina Scuccia all’Isola dei famosi

Da quando è sbarcata all‘Isola dei famosi, Cristina Scuccia è riuscita a superare molti suoi limiti e molte sue paure. E nelle lunghe settimane ha anche raccontato tanto di sé. Ad esempio nell’ultima settimana si è sbottonata sull’amore, facendo una rivelazione che proabilmente tanti curiosi aspettavano.

Parlando con Helena Prestes è riuscita a rivelare di essere innamorata e che c’è una persona nella sua vita a cui è molto legata. Ha detto che è una frequentazione davvero recente, di appena due mesi. Tutto è accaduto poco prima che lei partisse per l’Honduras. E nel confessionale ha aggiunto che spera che questa persona sia sempre fuori ad aspettarla.

Parlando anche con Ilary Blasi in Palapa ha detto che le dispiace molto parlarne ora senza che lo sappia nemmeno sua madre. A lei dice sempre tutto e le dispiace di non averlo fatto ancora questa volta. Ma era una cosa davvero molto recente. Ha anche aggiunto che non ne ha mai parlato anche per paura, paura di essere giudicata dagli altri. Pensa infatti che possano dare la colpa a questa cosa per il suo aver scelto di lasciare il suo percorso da suora.

La verità è un’altra e l’ha spiegata la stessa Cristina Scuccia all’Isola dei famosi stasera. Ha infatti detto di aver abbandonato il suo percorso di suora due anni fa per tutta una serie di motivi che ha già spiagato. Questa persona, invece come detto, l’ha conosciuta solo due mesi fa a Madrid, quindi non c’entra niente. Non ha voluto aggiungere altro per mantenere la sua privacy, ma ha detto che è molto felice di avere accanto questa persona e che le manca.