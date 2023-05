NEWS

Redazione | 1 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

La risposta di Cristina Scuccia

L’approdo su L’isola dei famosi di Cristina Scuccia sta facendo parecchio discutere. L’ex suora è ormai al centro del gossip da parecchie settimane. In molti stanno cercando di carpire qualcosa di più sulla sua vita privata per tentare di carpire le reali di motivazioni che l’hanno portata ad abbandonare il velo.

Qualche giorno fa si è parlato di un presunto compagno. Intanto Vladimir Luxuria, una degli opinionisti dell’edizione, ha lasciato intendere di conoscere qualche dettaglio in più. “Credo che dovrà dire ancora altri motivi per cui lei ha lasciato il velo. Quindi secondo me durante quest’Isola, forse, lei dirà qualcosa di più rispetto a quello che sappiamo adesso… e qui mi sto zitta“, ha dichiarato.

Intanto, nel corso del weekend, la Scuccia ha catturato l’attenzione di altri naufraghi. In particolare Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno tentato di conoscere qualcosa di più sulla sua vita privata. Il primo ha domandato a Cristina se fosse fidanzata. “Senti ma te un fidanzato non lo vuoi?“, è stata la domanda dello speaker.

“Perché questa ossessione per gli uomini“, è stata la pronta risposta di Cristina Scuccia. Al discorso si è aggiunto anche l’altro speaker di Radio 105, che ha apertamente chiesto alla ex suora se fosse interessata agli uomini o alle donne. “Niente, mi piacciono le persone – ha risposto – non mi manca un compagno. Dopo 15 anni di una vita particolare non è così facile“.

“Come hai fatto fisicamente? Il corpo si deve sfogare“, ha poi aggiunto Mazzoli. “Dove è scritto questo? Mica siamo degli animali. Io potrei vivere benissimo nella mia castità. Io ancora chiedo in quella vocazione. Chiaramente ora sto seguendo un nuovo riscontro, ancora incognito, però so di essere una persona capace di amare tanto“, ha poi aggiunto la Scuccia.

La naufraga ha poi rivelato di aver conosciuto, in questi anni, delle persone. “Sono io che do poco spazio. E faccio una selezione minuziosa delle persone che mi devono stare accanto“, ha spiegato Cristina. “Se trovassi la persona giusta, sicuramente darei spazio“, ha concluso.