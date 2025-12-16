Una replica della Statua della Libertà è crollata a Guaíba, in Brasile, a causa di forti venti. Il video virale del crollo.

Statua della Libertà crolla in Brasile

Una gigantesca replica della Statua della Libertà è crollata dopo essere stata travolta da venti impetuosi nel pomeriggio di lunedì a Guaíba, nel sud del Brasile.

La scena, che è stata immortalata in un video che ha fatto rapidamente il giro dei social media, ha lasciato tutti senza parole. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti.

La statua si trovava nel parcheggio di un grande negozio della catena Havan, vicino a un fast food, quando il violento temporale ha colpito la zona. Con raffiche di vento che hanno raggiunto i 90 km/h, il busto della statua ha iniziato a oscillare in modo preoccupante, fino a che, con un rumore fragoroso, la testa è crollata al suolo.

Il video del crollo della Statua

Il video del crollo ha guadagnato milioni di visualizzazioni in poche ore, con commenti e condivisioni che arrivano da ogni angolo del mondo. La statua, alta circa 35 metri, faceva parte di una serie di repliche della Statua della Libertà installate davanti ai negozi Havan sparsi per tutto il Brasile.

Fortunatamente, solo la parte superiore della statua è stata distrutta, mentre il piedistallo di 11 metri è rimasto integro.

Secondo quanto dichiarato dalla società proprietaria della statua, Havan, la struttura era stata installata nel 2020 e rispettava tutte le certificazioni tecniche necessarie.

Le conseguenze dopo il crollo della Statua in Brasile

Nonostante il grande danno alla Statua della Libertà, la sicurezza dei cittadini è stata salvaguardata grazie all’immediato intervento delle autorità locali. Il sindaco di Guaíba, Marcelo Maranata, ha confermato che non ci sono stati feriti e ha elogiato la prontezza con cui le squadre di emergenza hanno messo in sicurezza la zona. Le operazioni di rimozione dei detriti sono state rapide e l’area è stata transennata per evitare ulteriori incidenti.

L’incidente della Statua della LIbertà in Brasile è avvenuto durante il massimo della tempesta, con raffiche di vento che hanno superato i 90 km/h.

Le autorità meteo avevano già emesso un’allerta per il maltempo, avvisando i residenti dei rischi derivanti dalle forti piogge e dai venti intensi.

Nonostante il danno causato dal vento, le condizioni meteo sono previste in miglioramento nelle prossime ore, anche se persisteranno ancora alcune piogge residue.

