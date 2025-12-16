Si sarebbe verificata una furiosa lite tra Rob Reiner e il figlio Nick, 24 ore prima del duplice omicidio che ha visto la morte anche della moglie del regista, Michele Singer. Indagini ancora in corso a Los Angeles. Le ultime.

I dettagli sull’omicidio di Reiner e Michele

La tragica morte di Rob Reiner, celebre regista e produttore, e della moglie Michele Singer ha scosso Hollywood e il mondo intero. I due sono stati trovati senza vita nella loro villa a Los Angeles, il 14 dicembre 2025, con segni evidenti di violenza. Entrambi presentavano gravi ferite da taglio alla gola. A fare la triste scoperta è stata una delle loro figlie, Romy, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

La lite violenta prima della tragedia

Le indagini sono ancora in corso e un aspetto chiave sembra essere la porta della villa, che non mostrava segni di effrazione, suggerendo un coinvolgimento familiare.

Secondo alcune fonti investigative, l’omicidio potrebbe essere stato il risultato di una lite violenta. Le indagini si sono concentrate su Nick Reiner, figlio di Rob e Michele, arrestato con l’accusa di omicidio.

Secondo testimoni oculari, Nick avrebbe avuto una discussione animata con il padre durante una festa natalizia organizzata da Conan O’Brien, il giorno precedente la tragedia.

Alcuni dettagli indicano che Nick si sarebbe recato in un hotel a Santa Monica poco dopo la lite, registrandosi in un motel dove il personale ha trovato evidenti tracce di sangue.

Il passato difficile di Nick Reiner

Nel corso degli ultimi anni, Nick Reiner ha avuto difficoltà con la tossicodipendenza e la salute mentale. A rivelarlo, come riportato da TMZ, alcuni amici della coppia, che parlano di un ambiente familiare sotto forte stress.

Il regista stesso, Rob Reiner, aveva affrontato queste tematiche nel film Being Charlie, una pellicola ispirata anche alla sua esperienza personale con il figlio.

Le parole di un portavoce

Al momento, le indagini proseguono con l’analisi dei tabulati telefonici e delle registrazioni video, ma la tragedia resta avvolta nel mistero.

La famiglia Reiner ha chiesto il massimo rispetto per la loro privacy in questo momento di grande dolore.

«Siamo devastati da questa improvvisa perdita e chiediamo privacy in questo momento incredibilmente difficile», ha detto un portavoce.

Si attendono dunque novità riguardo questa morte che ha sconvolto il mondo del cinema.

