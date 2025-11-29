Dopo oltre 20 anni, i due storici inviati Max Laudadio e Stefania Petyx lasciano Striscia la Notizia. Le loro parole.

Striscia la Notizia, Stefania Petyx lascia il TG satirico

Dopo oltre 20 anni di servizio, Max Laudadio e Stefania Petyx hanno annunciato ufficialmente la loro partenza da Striscia la Notizia, il celebre TG satirico di Canale 5. Entrambi storici inviati della trasmissione, i due hanno salutato il pubblico attraverso i loro profili social, esprimendo gratitudine per gli anni trascorsi insieme alla trasmissione.

Stefania Petyx, che ha iniziato il suo percorso a Striscia nel 2002, ha scritto un commovente post su Instagram:

“Grazie Striscia per questi meravigliosi 21 anni insieme, sarete sempre la mia squadra del cuore. Dopo 21 anni lascio Striscia la Notizia, è stata una parte fondamentale della mia vita, un luogo dove le storie entravano ogni giorno nella mia casa e nel mio cuore.

Ho cercato di dar voce a chi non veniva ascoltato, di portare luce dove c’era buio, di raccontare la realtà senza filtri. Questa esperienza mi ha cambiata profondamente, ma oggi sento che è arrivato il momento di iniziare una nuova fase”.

E ancora nel suo messaggio l’ormai ex inviata di Striscia la Notizia ha detto: “Una fase che affronterò con la stessa passione, la stessa attenzione e lo stesso rispetto per le persone e per le storie che incontrerò. Grazie a chi mi ha seguito, sostenuto, scritto e abbracciato nei momenti più difficili. Ci ritroviamo presto con nuovi progetti.”

Max Laudadio e l’addio a Striscia

Anche Max Laudadio, che ha fatto parte di Striscia per ben 26 anni, ha affidato a un lungo messaggio il suo saluto:

“Oggi chiudo una pagina importante della mia vita. Dopo tanti anni, lascio Striscia la Notizia. È stato un viaggio intenso, una casa che mi ha fatto crescere come uomo e come professionista.

Ho incontrato persone straordinarie, ho raccontato storie che mi hanno cambiato e ho cercato, ogni giorno, di essere utile a chi non aveva voce. Arriva il momento in cui senti che è giusto fare un passo nuovo.

Con gratitudine, rispetto e un po’ di emozione, apro una nuova porta della mia vita professionale. Non porto via nulla. Porto tutto con me. Nei prossimi giorni vi racconterò il progetto a cui sto lavorando e che desidero condividere con voi.”

Striscia la Notizia dunque dovrà trovare due nuovi sostituti. Max e Stefania sono stati protagonisti di numerosi servizi e hanno dato il loro contributo inestimabile alla riuscita del programma.

I due inviati, inoltre, sono sempre stati apprezzati da parte del pubblico. La notizia del loro addio ha suscitato una grande emozione tra i fan, che li hanno seguiti per anni.

Al momento, non è ancora chiaro chi prenderà il loro posto a Striscia la Notizia, ma i due hanno chiarito che continueranno a seguire altre strade professionali. Non resta che augurare a Max Laudadio e Stefania Petyx un grande successo per le loro prossime avventure.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.