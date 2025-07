Dal 2020, il ristorante di Ciro e Antonella Marino, vicino a Malpensa, è noto per carne, pesce e pizza amato anche dai vip, è un punto di riferimento cittadino.

L’accoglienza del ristorante di Ciro e Antonella

Dal 2020 il ristorante, gestito da Ciro Marino e dalla moglie Antonella, offre un menù che spazia tra carne, pesce e pizza.

Grazie alla vicinanza con Malpensa e a una clientela variegata, il locale ha conquistato fama anche tra personaggi noti, diventando un punto di riferimento in città.

Il ristorante “Da Ciro”, in via Alberto da Giussano 20 a Gallarate, è nato nel 2020, tra un lockdown e l’altro. Lo gestiamo io, Ciro Marino, e mia moglie Antonella Corradin, insieme a uno staff affiatato che consideria- mo parte della famiglia. Da cinque anni portiamo avanti questa attività con passione e tante soddisfazioni. La nostra avventura è iniziata con un primo locale in un altro paese, ma abbiamo scelto di lanciarci nella realtà gallaratese.

Una sfida che si è rivelata molto positiva, anche se inizialmente diversa da quanto ci aspettavamo.

Grazie alla mia precedente esperienza come addetto alla sicurezza e alla vicinanza con l’aeroporto di Malpensa, da noi passano spesso anche volti noti — attori, calciatori, musicisti e personaggi della televisione — che hanno contribuito a far crescere la fama del locale.

La nostra clientela è molto varia: offriamo un servizi completo, con un menù che spazia dalla carne al pesce, fino alla pizza.

A pranzo proponiamo anche un menù pensato per i lavoratori, così da garantire a tutti qualità e prezzo giusto.

Tartare di salmone, bufala, salsa guacamole, ciuffi di calamari e fiocchi

di pomodoro

INGREDIENTI

200 g di salmone fresco abbattuto, tagliato a tartare; 100 g di mozzarella di bufala ben scolata; un avocado maturo; un lime (succo o scorza); 1/2 cipolla rossa; paprika dolce o affumicata; olio EVO; sale e pepe q.b.; 100 g di ciuffi di calamari; farina per friggere; olio di semi per frittura; fiocchi di pomodoro o pomodori secchi tritati.

Per la tartare di salmone: tagliate il salmone a cubetti piccoli; conditelo con un fi lo di olio EVO e lasciatelo marinare in frigo per 10-15 minuti; preparate la guacamole.

Schiacciate la polpa dell’avocado; aggiungete succo di limone, la cipolla tritata fi nemente, sale, pepe e un goccio d’olio evo; mescolate fino a ottenere una crema liscia.

Per i ciuffi di calamari: infarinate i ciuffi e friggeteli nell’olio caldo; scolateli e asciugateli su carta assorbente.

Mentre per la composizione del piatto: al centro disponete un anello coppa pasta; fate uno strato con la tartare di salmone; sopra aggiungete i pezzetti di mozzarella di bufala; fate un altro strato di salmone; ricoprite con la salsa guacamole; adagiate sopra i calamari fritti per dare verticalità; decorate con i pomodori secchi e un filo di olio EVO.

Consiglio dello chef: servite con una cialda croccante di pane carasau.

Paccheri Mati

INGREDIENTI

200 g di paccheri; 100 g di gamberetti sgusciati; 100 g di gamberi rossi sgusciati (per la tartare); uno spicchio d’aglio; un peperoncino fresco; 4 cucchiai d’olio evo; 100 g stracciatella di bufala; 2 peperoni crusco; 50 g di formaggio grattugiato; sale e prezzemolo tritato q.b.

Preparate la tartare di gambero rosso: pulite i gamberi rossi togliendo il carapace e il filo intestinale, condite con un filo di olio EVO e tenete in frigo. Preparate le cialde di formaggio croccante: in una padella antiaderente ben calda, formate un disco con il formaggio grattugiato, cuocete finché non si dora e si stacca facilmente, poi lasciate raffreddare su carta forno.

In una padella capiente fate soffriggere l’aglio tritato finemente con il peperoncino e l’olio EVO, aggiungete i gamberetti sgusciati e cuoceteli per 1-2 minuti, giusto

il tempo che cambiano colore, poi mettete da parte.

Cuocete i paccheri in abbondante acqua salata, scolateli al dente e mescolateli

al condimento con un mestolino di acqua di cottura. Impiattate disponendo al centro del piatto i paccheri con il loro condimento, aggiungete sopra qualche cucchiaio di stracciatella, poi la tartare di gambero rosso, decorate con qualche pezzo di peperone crusco e il formaggio croccante sbriciolato, concludete con il prezzemolo fresco e qualche goccia di olio EVO. Per un tocco in più, grattugiate sopra una scorza di limone.