Grande traguardo per Nicolò Filippucci, che poche ore fa si è finalmente diplomato. Ecco le prime parole del cantante, che ha rivelato come è andato l’esame.

Nicolò Filippucci si è diplomato

Sono state settimane intense le ultime per Nicolò Filippucci. Dopo la fine dell’esperienza ad Amici 24 infatti il giovane artista ha dato ufficialmente il via alla sua carriera e ha iniziato a girare l’Italia tra instore, live e kermesse musicali. Contemporaneamente il cantante ha affrontato la sfida più temuta per ogni adolescente: l’esame di Maturità. Dopo aver lasciato il talent show infatti Nicolò ha deciso di portare a terminare il suo percorso di studi e di presentarsi come privatista, dopo avere superato un pre-test. Lo scorso sabato dunque Filippucci ha sostenuto l’esame orale e si è così diplomato. Raggiunto da Il Messaggero, in seguito, il cantante ha raccontato come è andata la giornata e in merito ha dichiarato:

“L’ho vissuta con un po’ di ansia. Se c’era più ansia all’esame o ad Amici? L’obiettivo è diverso, forse ne ho provata di più oggi. Cantare è quello che amo fare, la tensione sparisce una volta che salgo sul palco. Resta solo l’adrenalina”.

A quel punto Nicolò Filippucci, rivelando come si è svolto il suo esame orale, ha aggiunto: “Dalla busta è uscita un’immagine dell’età vittoriana. Sono riuscito a collegare bene tutte le materie. Ho citato il dualismo, che era un aspetto determinante della società di quell’epoca”.

Infine, spiegando perché ha deciso di terminare quest’anno il suo percorso di studi e di non attendere il prossimo anno, Nicolò ha affermato: “Io non sapevo e ancora non so cosa mi aspetterà il prossimo anno. Non so se avrò il tempo di studiare e quanto. Ci tenevo molto a chiudere questo percorso di studi perché per me è una cosa importante e sarebbe stato brutto rimandare”.