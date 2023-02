Da Noi… a Ruota Libera anticipazioni e ospiti 26 febbraio 2023

Spettacolo

Niccolo Maggesi | 26 Febbraio 2023

Francesca Fialdini intervista da Isabella Ferrari a Marisa Laurito nella puntata di Da Noi a Ruota Libera in onda oggi domenica 26 febbraio 2023: anticipazioni e ospiti

Nuovo appuntamento con Da Noi… a Ruota Libera: ecco le anticipazioni sugli ospiti di oggi domenica 26 febbraio 2023.

Anticipazioni e ospiti

Un’altra puntata di Da Noi… a Ruota Libera, il programma domenicale condotto da Francesca Fialdini, è in procinto di andare in onda alle 17.20 circa, subito dopo Domenica In: ma chi saranno gli ospiti di oggi, 26 febbraio 2023, secondo le anticipazioni?

La produzione ha reso noto che stavolta in studio interverranno tre volti noti del piccolo e grande schermo, insieme a una grande storia di coraggio e amore raccontata dalla sua protagonista.

Saranno presenti quindi: Marisa Laurito, Maurizio Lastrico, Isabella Ferrari e la mamma del piccolo Cesare, Valentina Mastroianni.

Marisa Laurito a Da Noi a Ruota Libera 26 febbraio 2023

Marisa Laurito sarà ospite della puntata di Da Noi… a Ruota Libera in onda oggi 26 febbraio 2023. L’attrice partenopea si racconterà a trecentosessanta gradi, passando dal privato alla vita professionale, di recente tornata a macinare un successo dietro l’altro.

Dopo averla vista nella seconda stagione di Mina Settembre questo autunno, oggi la Laurito è entrata nel cast di Quelle brave ragazze, la trasmissione di Sky ideata da Mara Maionchi, e che la vede girare il mondo con la stessa Maionchi e la collega Sandra Milo.

Quali altri progetti l’attendono? L’attrice, diventata famosa dalla TV di Quelli della notte e la compagnia di artisti che orbitavano intorno a Renzo Arbore, lo saprà dire a Francesca Fialdini.

Maurizio Lastrico e Isabella Ferrari

Maurizio Lastrico e Isabella Ferrari sono tra gli ospiti della puntata di Da Noi… a Ruota Libera del 26 febbraio 2023 per promuovere la prossima fiction di Rai 1 Sei Donne – Il mistero di Leila.

Lastrico, attore genovese già visto in Don Matteo e Call My Agent – Italia, è stato di recente protagonista degli spot pro-Liguria trasmessi durante il Festival di Sanremo. Nei panni di Cristoforo Colombo preferiva restare nella Penisola piuttosto che partire alla volta delle Indie con le sue caravelle.

Nella fiction di prossima uscita, invece, interpreterà il padre della ragazza scomparsa su cui indaga l’ispettrice impersonata da Maya Sansa. Al suo fianco anche Isabella Ferrari, che invece dà il volto a una vicina di casa di Leila e della famiglia.

La Ferrari, sposata al regista Renato De Maria e madre con lui di due figli, torna alla fiction di Rai 1 dopo l’esperienza in Una grande famiglia, che risale al 2015. Da allora l’attrice si è perlopiù dedicata al cinema (il suo ultimo film, Rapiniamo il Duce, è diretto dal marito) ed ha recitato anche nelle tre stagioni di Baby su Netflix.

Valentina Mastroianni e la Storia di Cesare

Infine, dalle anticipazioni a Da Noi… a Ruota Libera del 26 febbraio 2023 si apprende che ci sarà anche Valentina Mastroianni. La content creator è celebre per aver dato vita alla pagina Instagram La storia di Cesare, nella quale condivide la sua esperienza di madre di un figlio cieco.

Anche Cesare sarà ospite di Da Noi… a Ruota Libera, dove Francesca Fialdini lo interpellerà sul rapporto con mamma, i viaggi e – in generale – le sue avventure in giro per l’Italia.

Cesare ha perso la vista in conseguenza a una grave malattia che lo ha afflitto all’età di un anno e mezzo. Mamma gli ha regalato un labrador di nome Joy, che lo aiuta a orientarsi e che da quando è arrivato in famiglia è diventato il compagno inseparabile di entrambi.