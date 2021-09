1 Il no di Sandra Milo al Grande Fratello Vip 6

Alcune settimane fa Sandra Milo ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000. Durante la chiacchierata con il giornalista Armando Sanchez l’attrice ha non solo presentato il suo nuovo spettacolo ‘Ostriche e caffè americano’ , ma anche parlato della possibilità di prendere parte al Grande Fratello Vip 6.

Sandra Milo ha rivelato che non le sarebbe di certo dispiaciuto. Queste le sue parole:

«Assolutamente sì. Non mi dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip. Quelli sono momenti in cui ci si può raccontare senza filtri. Al pubblico questo interessa molto. Il pubblico potrebbe appassionarsi alla mia storia? Oggi l’età di un personaggio non conta più. Si pensi a Mara Maionchi o Orietta Berti, sono amatissime dai giovani perché oltre a trasmettere positività sono dei punti di riferimento per le nuove generazioni».

Aveva raccontato a Novella 2000. Dichiarazioni che hanno fatto il giro del web e fatto pensare che seriamente Alfonso Signorini stesse pensando di arruolarla nel programma, come fatto già con Katia Ricciarelli. Qualcosa, però, sembra essere cambiato di recente. L’attrice infatti ha confessato di dover rinunciare a causa di altri impegni lavorativi. Al settimanale Nuovo Sandra Milo è tornata a parlarne, confidando di dover dare un due di picche ad Alfonso Signorini e al GF Vip:

“Avrei partecipato volentieri, ma ho dovuto rifiutare per via di un altro impegno professionale. È una cosa televisiva molto importante che partirà a novembre, ma non posso assolutamente dire di più, è tutto ancora top secret… Non vedo l’ora!”.

Si tratta sicuramente di una perdita per il cast del Grande Fratello Vip, ma non è escluso che in futuro Sandra Milo possa riuscire a parteciparvi. Di recente, a proposito di questo c’è stato un simpatico botta e risposta con Alessandro Cattelan...