Il ritorno della Dad a maggio 2026 è tra le ipotesi proposte dall’Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori per contrastare la crisi energetica.

L’Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori ha ipotizzato il ritorno della Dad a maggio 2026 come soluzione per contrastare la crisi energetica. La didattica a distanza potrebbe tornare, ma non è l’unica iniziativa che potrebbe essere attuata per gestire la richiesta di energia.

Dad a maggio 2026: l’ipotesi contro la crisi energetica

La pianificazione delle strategie per contrastare la crisi energetica entra nel vivo e tra le proposte troviamo anche il ritorno della Dad a maggio 2026. Sono diverse le misure che potrebbero essere attuate nei prossimi mesi per riuscire a gestire al meglio la domanda di energia, soprattutto se dovessero realmente continuare le difficoltà che coinvolgono il transito delle forniture.

Parlando del settore dell’istruzione, l’ipotesi che sembra essere al vaglio in questo momento è il ritorno della didattica a distanza. L’Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori ha sollevato l’ipotesi di questo possibile ritorno alla Dad per gli studenti italiani, a partire dal mese di maggio 2026. Per il momento è solo un’ipotesi e pare non sia tra le priorità, ma rimane una possibilità che potrà essere attuata in caso di necessità.

Torna la Dad a maggio 2026? L’ipotesi del sindacato

Era difficile pensare a un possibile ritorno della Dad, ormai ricordo remoto di sei anni fa, legato alla pandemia. Eppure, la didattica a distanza potrebbe essere una soluzione per un altro problema importante, ovvero la crisi climatica. Il presidente dell’Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori (Anief), Marcello Pacifico, come riportato da Sky TG24, ha parlato di questa eventualità nel caso in cui la crisi energetica dovesse andare avanti e peggiorare.

“La crisi energetica, con ripercussioni sul costo dei carburanti, potrebbe portare l’Italia entro giugno a un tasso di inflazione altissimo: per frenare il costo della vita, il Governo e il Parlamento potrebbero valutare l’adozione della didattica a distanza, a seguito del collocamento dei lavoratori pubblici in smart working” sono state le parole del presidente dell’Anief.

Ritorno della Dad a maggio 2026: i genitori in rivolta

Pensare alla Dad e allo smart working come soluzione per contrastare la crisi energetica non rende tutti più tranquilli. Nonostante sia solo un’ipotesi, i genitori sembrano già sul piede di guerra. La Rete nazionale scuola in presenza ha subito risposto a questa eventualità, precisando quanto sia ingiusto usare gli studenti e le loro abitudini per il risparmio energetico.

“L’esperienza degli anni scorsi ha già mostrato con chiarezza quanto la didattica a distanza abbia amplificato il disagio psicologico, relazionale ed educativo di bambini e adolescenti” hanno spiegato i rappresentanti della Rete, esprimendo tutta la loro contrarietà. Secondo loro la proposta della Dad è molto incoerente rispetto alle ipotesi che riguardano gli altri settori e hanno voluto precisare che “se davvero l’obiettivo fosse quello di ridurre i consumi, risulta assurdo prendere di mira la scuola“. I genitori sperano che questa sia solo un’ipotesi remota.