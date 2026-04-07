Dalla collaborazione con Fiorello, prima a VivaRai 2! e oggi con La Pennicanza, alla sua sorprendente interpretazione nella fiction Le Libere Donne su Rai 1… lui è Fabrizio Biggio e il pubblico lo ama. Ma perché?

«Non sono furbo, non faccio le cose per piacere, sono così come sono e forse alla fine si apprezza quello. Qualche hater ci sarà da qualche parte, perché nessuno scampa all’hater… personalmente non sarei in grado di fingere o di fare altro da quello che sono».

Questo è un estratto dell’intervista di Tiziana Cialdea che troverete in versione integrale da domani, 8 aprile 2026, nel nuovo numero di Novella 2000 in edicola, con aneddoti, spoiler sui sogni nel cassetto (c’è anche un film tutto suo) e qualche racconto di famiglia, da sempre argomento top secret.

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