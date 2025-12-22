Di Roberto Mallo

Tra ascolti record e impegno sociale, il programma si conferma un punto di riferimento per chi ama i quattro zampe e sostiene le adozioni

Dalla parte degli animali, su Rete 4, è un successo. Grandi ascolti la domenica mattina e poi in replica su Rete 4 così come su La 5, ma anche ottimi riscontri in fatto di servizio pubblico per gli amici animali: dalle adozioni alle battaglie, dai messaggi solidali per aiutare gli amici a quattro zampe all’invito del 5 per mille da destinare a una causa così nobile e piena d’amore, per tutto quello in cui crede Michela Vittoria Brambilla.

È lei la timoniera e l’anima di questa trasmissione e, a fine anno, il bilancio è ottimo sotto ogni punto di vista. Ha fondato la LEIDAA, la Lega Italiana Difesa Ambiente e Animali, partendo dal presupposto che i nostri amici pelosetti siano esseri senzienti e titolari di diritti. Un impegno che l’onorevole Michela Vittoria Brambilla porta avanti da ben quattro legislature, durante le quali è stata anche Ministro del Turismo. Un amore, quello per i “cucciolotti”, che porta avanti settimanalmente su Rete 4, dove conduce dal 2017 “Dalla Parte degli Animali”. Un progetto nel quale si è unita la figlia Stella, che da grande vuole fare la veterinaria.

Un progetto nato da un’idea di Silvio Berlusconi. «Sì, la sua idea risale al periodo in cui ero presidente dei giovani di Confcommercio. Condividevamo la passione per gli animali e ricordo che, nel corso di una delle nostre prime chiacchierate, abbiamo parlato della situazione dei canili, totalmente disastrosa e per nulla idilliaca, esattamente come quella degli allevamenti intensivi. Da lì è nata la voglia di mettere in produzione il primo programma animalista della televisione, dove parliamo anche di adozioni, uno dei gesti più importanti e d’amore che si possano fare nei confronti dei nostri amici a quattro zampe», ci racconta la Brambilla.

E Stella la affianca. Giovanissima. Un’esperienza nuova e costruttiva per la piccola Stella, che sogna un mondo dove le persone abbiano sempre più rispetto per i nostri amici a quattro zampe, capaci a loro volta di insegnarci qualcosa. «Posso parlare, via televisione, con i miei coetanei per far capire loro quanto è bello vivere in completa armonia con gli animali. Ovviamente ci sono già tanti bambini che li amano, come facciamo io e mio fratello Leonardo Silvio. Però è anche vero che non tutti hanno la possibilità di vivere giornalmente con i nostri amici a quattro zampe. Per tale ragione mi ritengo davvero fortunata a poterli portare, ogni domenica, nel fantastico mondo degli animali. E posso anche sognare insieme a loro», ci racconta Stella. E ha un sogno: «Diventare veterinaria per curare e salvare gli animali. Per questo mi piace fare tv insieme a mia mamma, perché è un mezzo per veicolare agli italiani forti messaggi in favore degli animali».

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.