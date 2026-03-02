Il talent show Dalla strada al palco dedicato agli artisti di strada si rinnova per la primavera 2026

L’annuncio ufficiale è arrivato durante i break pubblicitari della finalissima di Sanremo 2026. La Rai ha deciso di puntare ancora una volta sulla magia delle piazze italiane confermando il ritorno di Dalla strada al palco, che per l’occasione si fregerà del titolo Special. Il programma che celebra il talento dei performer urbani si prepara a illuminare la prima serata di Rai 1.

La coppia Nek e Bianca Guaccero al timone dello show

Dopo il successo delle precedenti stagioni, la conduzione resta saldamente nelle mani di Nek, ormai volto simbolo della trasmissione sin dai suoi esordi su Rai 2. Accanto a lui ritroveremo la versatilità di Bianca Guaccero, una conferma che garantisce ritmo e calore alla narrazione. La sinergia tra i due conduttori si è rivelata vincente lo scorso anno, permettendo al programma di traslocare con successo sull’ammiraglia Rai.

Novità e data di inizio: appuntamento al 10 aprile

Le indiscrezioni sui palinsesti primaverili e i listini pubblicitari suggeriscono una data di partenza ben precisa: il debutto della nuova edizione è previsto per il 10 aprile. Lo show manterrà la fortunata collocazione del venerdì sera, una scelta strategica che mira a intercettare una platea familiare e dinamica. Per questa versione Special si attendono innovazioni nel meccanismo di gara, pur mantenendo intatto lo spirito nomade e poetico degli artisti di strada che si sfideranno per il titolo di miglior performer d’Italia.

