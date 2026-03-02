Io sono Farah anticipazioni dal 2 al 6 marzo: Farah e Tahir ancora nelle mire di Behnam (e non solo)
Tutte le anticipazioni di Io sono Farah della settimana
Nel dettaglio le anticipazioni di Io sono Farah: la trama dal 2 al 6 marzo 2026 e cosa succederà nelle prossime puntate della serie turca di Canale 5.
Io sono Farah anticipazioni 2 marzo
Finalmente Farah insieme a Tahir e al figlio Kerim fanno ritorno a casa. Ad accoglierli Gulsima e Bade.
Orhan fa un accordo con Behnam.
Dopo il ritrovamento del corpo di Ali Galip, chiede a Mehmet di scoprire chi l’ha ucciso.
LEGGI ANCHE: Forbidden Fruit anticipazioni dal 2 al 7 marzo: Yildiz partorisce, ma quello che succede dopo sconvolge tutti