Tutte le anticipazioni di Io sono Farah della settimana

Nel dettaglio le anticipazioni di Io sono Farah: la trama dal 2 al 6 marzo 2026 e cosa succederà nelle prossime puntate della serie turca di Canale 5.

Io sono Farah anticipazioni 2 marzo

Finalmente Farah insieme a Tahir e al figlio Kerim fanno ritorno a casa. Ad accoglierli Gulsima e Bade.

Orhan fa un accordo con Behnam.

Dopo il ritrovamento del corpo di Ali Galip, chiede a Mehmet di scoprire chi l’ha ucciso.

